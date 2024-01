Marc Overmars zet grote stap na wereldwijde schorsing

Marc Overmars gaat in beroep tegen de recente uitspraak van de wereldvoetbalbond FIFA. Dat schrijft De Telegraaf maandagmiddag. Eerder deze maand nam de FIFA de straf over van van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) in Nederland, waardoor Overmars een beroepsverbod van een jaar kreeg. Daardoor is Overmars niet meer aanwezig bij Antwerp FC.

Frank Neervoort, de woordvoerder van Overmars, zegt dat er meerdere redenen zijn om tegen de straf in beroep te gaan. "Maar een belangrijke reden is dat een jaar lang wereldwijd niet mogen werken buitenproportioneel is voor de overtreding, één zaak van grensoverschrijdend gedrag, waarvoor hij door het ISR is gestraft."

Supporters steunen Overmars

Artikel gaat verder onder video

Antwerp liet eerder al weten te wachten op toelichting van de FIFA. Ondertussen wordt de Nederlander gesteund door de speler sen supporters van de club. Rondom de wedstrijd tegen Charleroi (4-1 zege) van zondag werd Overmars een hart onder de riem gestoken.

Op de tribunes was een spandoek te zien met de tekst 'Overmars, voor altijd achter je'. Na de gewonnen wedstrijd hielden de spelers dat spandoek samen vast. Uit de steunactie wordt duidelijk dat Overmars nog altijd geliefd is in Antwerpen, waar hij in maart 2021 aan de slag ging na zijn veelbesproken vertrek bij Ajax. Zondag werd Overmars ook in het stadion van Ajax toegezongen.