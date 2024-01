'Becker op weg naar de uitgang bij 1. FC Union Berlin: Spaanse club wil in januari nog toeslaan'

De kans is aanwezig dat deze maand nog vertrekt bij 1. FC Union Berlin. De aanvaller is weliswaar in het bezit van een na dit seizoen aflopend contract, maar Villarreal wil hem desondanks heel graag voor het verstrijken van de winterse transferwindow al vastleggen. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Florian Plettenberg maandagmiddag althans.

Becker doorliep verschillende jeugdelftallen van Ajax, maar tot een doorbraak in de Amsterdamse hoofdmacht kwam het niet. De rappe vleugelspeler verruilde Ajax in de zomer van 2016 op huurbasis voor PEC Zwolle, alvorens een jaar later definitief te verkassen naar ADO Den Haag. Na drie jaar in de Hofstad verkaste hij transfervrij naar 1. FC Union Berlin. In Berlijn groeide Becker de voorbije jaren uit tot gewaardeerde kracht. Vorig seizoen maakte hij nog veel indruk door elf keer te scoren in de Bundesliga. Daarnaast verzorgde hij ook nog eens zeven assists.

Dit seizoen loopt het allemaal een stuk minder bij 1. FC Union Berlin. Becker is een van de weinige lichtpuntjes bij de huidige nummer vijftien van de Bundesliga. In achttien wedstrijden in alle competities (Bundesliga, Champions League en DFB-Pokal) scoorde hij drie keer. In de Bundesliga was het weliswaar nog niet raak voor de Nederlander, maar in de groepsfase van het miljardenbal maakte hij er twee, allebei tegen SC Braga. Daarmee heeft hij zich in de kijker gespeeld van Villarreal. Volgens Plettenberg is de Spaanse club ‘erg geïnteresseerd’ in Becker en wil het hem deze maand nog overnemen van 1. FC Union Berlin.

De eerste gesprekken over een overgang naar Spanje zouden al hebben plaatsgevonden. Villarreal reikte twee jaar geleden nog tot de halve finales van de Champions League, maar kan dit seizoen vooralsnog weinig potten breken in eigen land. Het vindt zich na negentien wedstrijden, precies op de helft van de competitie, terug op de dertiende plaats. De voorsprong op nummer achttien Cádiz is slechts vier punten. Villarreal kan versterking dus goed gebruiken. Of Becker zich deze maand nog speler van de Submarino Amarillo (gele duikboot) mag noemen, zal de komende tijd moeten uitwijzen.