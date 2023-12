'Eintracht Frankfurt wil na Van de Beek nóg een oud-Ajacied'

Eintracht Frankfurt heeft met de eerste winteraanwinst binnen, maar de oud-Ajacied is mogelijk niet de enige Nederlander die ze gaan halen. Ook Union Berlin-aanvaller staat hoog op het lijstje van de Bundesliga-club, zo weet het Duitse BILD.

De oud-Ajacied is na dit seizoen transfervrij, dus hij kan in de winterstop sowieso met alle clubs om tafel om over een dienstverband voor na dit seizoen dit onderhandelen. Eintracht Frankfurt overweegt hem echter nog in de komende winter in te lijven en hoopt hem voor een kleine transfersom op te pikken in Berlijn.

Becker, die de laatste jaren een grote rol had bij Union Berlin en vorig seizoen zelfs nog clubtopscorer was, zat afgelopen woensdag niet bij de wedstrijdselectie, terwijl hij wel gewoon fit en inzetbaar was. De Berliner Kurier vermoedde om die reden al een mogelijk vertrek van de Nederlander in de winterstop bij de laagvlieger uit Duitsland.

Eintracht zoekt versterkingen na het vertrek van Randal Kolo Muani, die voor ruim zeventig miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrok. Een deel van dat bedrag gaat naar het huren van Van de Beek van Manchester United, maar mogelijk komt dus ook Becker naar Frankfurt. Na zijn periode in Amsterdam, waar hij het niet verder schopte dan het beloftenteam, speelde Becker voor PEC Zwolle, ADO Den Haag en dus Union Berlin.

🔴🔒 Donny van de Beek deal, completed between all parties involved. Documents being exchanged after the player completed medical tests in Frankfurt.



Donny will be Eintracht player on loan from Man United starting from January 1. Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/42LVfTQ6yQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 21, 2023