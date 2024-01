Sneijder hoort tirade Bosz en pleit voor rigoureuze maatregel: 'Kappen met die onzin!'

Wesley Sneijder vindt dat de VAR beter afgeschaft kan worden. Na het zien van de beelden van PSV-trainer Peter Bosz, die na het verloren bekerduel bij Feyenoord van vorige week fel van leer trok op de persconferentie over het penalty-moment tussen Noa Lang en Mats Wieffer, komt de recordinternational van Oranje tot de conclusie dat het tijd is om te 'kappen met die onzin'.

Bosz kreeg het tijdens het persmoment na de verloren achtste finale in De Kuip aan de stok met Volkskrant-journalist Willem Vissers. Die vertelde dat de meningen van zijn collega's verdeeld waren of PSV nou een penalty had moeten krijgen of niet. Bosz wist niet wat hij hoorde: "Jongens, kom op. Menen jullie dit serieus nu of niet? Ik wil daar best met jullie over discussie, maar die ga je niet winnen. Dus doe het dan niet", klonk het geïrriteerd.

Artikel gaat verder onder video

Sneijder vindt dat Bosz daarmee 'gewoon gelijk' heeft. "Dit krijg je juist door de VAR hè?", zegt de voormalig middenvelder maandagavond in Veronica Offside. "Die oneindige discussies. Door de VAR zitten wij nu ook aan tafel te praten over wel of geen strafschop. Die vindt van wel, die vindt van niet... Kappen met die onzin!" Sneijder toont zich echter geen tegenstander van álle technologische veranderingen in het voetbal: "Buitenspel, of doellijntechnologie, dat kan ik begrijpen."

Danny Koevermans, die na zijn loopbaan als aanvaller een tweede carrière als scheidsrechter maakt en in die hoedanigheid hoopt terug te keren in de Eredivisie, vindt dat de videoscheidsrechter wél moet blijven. "Ik zeg wel. Omdat ik toch wel denk dat er dadelijk goede mensen op gaan staan die geen of bijna geen fouten meer gaan maken", stelt de oud-spits van onder meer AZ en PSV.