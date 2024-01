Wilfred Genee speculeert over einde Vandaag Inside: 'Dan is het mooi geweest'

Wilfred Genee heeft openlijk gespeculeerd over het einde van Vandaag Inside. Het zou de prestentor niet helemaal verbazen als het programma met Johan Derksen en René van der Gijp volgend jaar al van de buis verdwijnt.

Vandaag Inside werd gedurende de winterstop twee weken vervangen door De Oranjewinter, dat met Hélène Hendriks als presentator uitstekende kijkcijfers scoorde. "Een bedreiging? Nee, absoluut niet. Ik vind het alleen maar goed dat ze er is en dat we ook een back-up hebben en dat doet ze echt heel goed. Daarnaast is het natuurlijk zo: zolang wij scoren zoals we hebben gescoord de laatste tijd, zie ik dat niet helemaal zo", aldus Genee in gesprek met RTL Boulevard.

Al ruim vijftien jaar maken Genee, Derksen en Van der Gijp televisie. Sinds 2022 zijn zij met Vandaag Inside dagelijks bij SBS 6 te zien. "Als het nu zou stoppen, zou ik het ook goed vinden. Dat bedoel ik in de zin van: als het een keer ophoudt… Het houdt toch een keer op. Johan wordt 75 over drie weken, René is in de zestig, ik in de vijftig en we doen dit al heel lang", zegt de 56-jarige presentator. "Er komt een keer een einde aan. Nou, we hebben nog anderhalf jaar (hun contracten lopen medio 2025 af)ongeveer. Dan is het toch wel mooi geweest."