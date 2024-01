Van Hanegem weet niet wat hij meemaakt: 'Dat heb ik nog maar zelden gezien in het betaalde voetbal'

Feyenoord had de bekeroverwinning op PSV zondagmiddag een goed vervolg willen geven in de thuiswedstrijd tegen FC Twente, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt. De formatie van coach Arne Slot had daarover weinig te klagen. Santiago Giménez miste weliswaar een strafschop, maar door een knullige actie van vergat FC Twente in de eerste helft de score te openen. Willem van Hanegem wist niet wat hij zag.

De ontmoeting tussen Feyenoord en FC Twente was nog geen dertig minuten oud toen Joshua Brenet en Vlap met z’n tweeën op het doel van Justin Bijlow afstormden. Het Feyenoord-publiek hield z’n adem in, maar zag de twee FC Twente-spelers het prima uitspelen. Daar leek het in eerste instantie op althans. Maar bijna nog vóórdat Vlap de breedtepass van Brenet tegen het net kon lopen, had de grensrechter zijn vlag al in de lucht gestoken. Vlap kon het niet geloven, maar in de herhaling bleek inderdaad dat de aanvallende middenvelder iets te enthousiast was en niet achter de bal was gebleven. Geen doelpunt dus.

Van Hanegem zat op de tribune in De Kuip en wist niet wat hij zag. Feyenoord speelde met 0-0 gelijk en zag de achterstand op PSV daardoor weer oplopen. Van Hanegem begrijpt het chagrijn bij de supporters, maar erkent ook dat het ‘nog erger had kunnen zijn’. “Wat Vlap presteerde, dat heb ik eigenlijk nog maar zelden gezien in het betaalde voetbal. Ik bedoel: je rent met twee spelers van FC Twente op Bijlow af”, haalt de voormalig voetballer de situatie aan in het Algemeen Dagblad. “Dan is voor de speler zonder bal nog maar één ding van belang: achter die bal blijven. Dat je dat niet doet, is bijna nog erger dan een strafschop missen. Joseph Oosting dacht dat Vlap misschien te graag de goal wilde maken, maar dat is wel erg makkelijk. Dit was zo slecht gedaan.”

Vlap reageerde na afloop van de topper in De Kuip tegenover ESPN dat hij misschien te ‘gretig’ was, maar de analisten hielden het op ‘dom’. Volgens Van Hanegem geeft het aan dat je als trainer ook ‘gewoon’ voor een groot deel afhankelijk bent van je spelers. “Oosting van een Vlap die niet kan inhouden en Slot van een Mexicaanse spits die er maar niet in slaagt om een penalty te benutten”, aldus De Kromme.