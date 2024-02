Steven Bergwijn kan toptransfer definitief vergeten na nieuws uit Duitsland

lijkt het seizoen ‘gewoon’ af te gaan maken bij Ajax. De aanvaller en tevens aanvoerder van de Amsterdammers werd de voorbije dagen plots gelinkt aan een transfer naar Bayern München, maar dat heeft zich op de slotdag van de winterse transferwindow nog weten te verzekeren van de diensten van Bryan Zaragoza. De Spanjaard zou in eerste instantie komende zomer de overstap maken naar de Duitse grootmacht, maar die heeft besloten om hem nu al binnen te halen.

De vervroegde komst van Zaragoza heeft alles te maken met de huidige situatie in de voorhoede van Bayern München. Trainer Thomas Tuchel heeft normaal gesproken met Serge Gnarby, Leroy Sané en Kingsley Coman geen reden tot klagen op de flanken, ware het niet dat Gnbary al even buitenspel staat en ook Coman zich zwaar heeft geblesseerd en daardoor voorlopig niet in actie zal komen. Bayern München en Tuchel zagen zich daardoor genoodzaakt om in de laatste dagen van de transferwindow toch nog de markt op te gaan voor een nieuwe vleugelspeler.

In de zoektocht naar een nieuwe buitenspeler viel ook de naam van Bergwijn. Ajax telde in de zomer van 2022 nog een recordbedrag neer voor de Oranje-international, die in Amsterdam vliegend van start ging maar er niet in slaagde om zijn vliegende start een passend vervolg te geven. Bergwijn werd de voorbije maanden al gelinkt aan een overgang naar Saudi-Arabië en een terugkeer naar de Premier League. Daar kwam eerder deze week Bayern München dus bij. De Duitse grootmacht zag in de Nederlander echter ‘slechts’ een back-up voor Zaragoza, mocht het er niet in slagen om de Spanjaard voor het verstrijken van de transferdeadline al naar Beieren te halen.

De zaakwaarnemer van Bergwijn, Nathan van Kooperen, bevestigde woensdag tegen De Telegraaf dat Bayern München inderdaad contact heeft opgenomen, maar de kans op de transfer werd toen al zeer klein geschat. Die lijkt er deze transferwindow in elk geval niet meer te komen. Bayern München heeft de vervroegde komst van Zaragoza donderdagmiddag namelijk bevestigd. De Spanjaard maakt het seizoen op huurbasis af bij Der Rekordmeister, alvorens in de zomer zijn vijfjarige verbintenis officieel ingaat. Zaragoza speelde 58 wedstrijden voor Granada. Daarin scoorde hij elf keer en verzorgde hij drie assists. Hij debuteerde op 12 oktober jongstleden in de nationale ploeg.