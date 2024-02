Profclubs opgelet: Ajax-beul van 21 december staat 'zeker' open voor een nieuw avontuur

Profclubs opgelet: bekerheld Tim Pieters staat open voor een nieuw avontuur. De 22-jarige Utrechter schreef in december met zijn club Hercules geschiedenis door in de tweede ronde van de KNVB Beker Ajax uit het toernooi te knikkeren. Pieters had met twee doelpunten een groot aandeel in de historische 3-2 overwinning.

Ajax had na het vertrek van Maurice Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip de weg omhoog gevonden, maar ging desondanks met een enorme kater de winterstop in. Na het 2-2 gelijkspel tegen PEC Zwolle in de eigen Johan Cruijff ArenA blameerde het zich een paar dagen later tegen de amateurs van Hercules in de tweede ronde van de KNVB Beker. Waar Ajax na een goede reeks inmiddels weer terug bij af is, loopt ook Hercules te ploeteren. De derde divisionist speelde vorige week met 3-3 gelijk bij VV Eemdijk en ging zaterdagmiddag kansloos onderuit bij IJsselmeervogels (4-0).

Hercules vindt zich daardoor terug op de elfde plaats en lijkt promotie al uit het hoofd te kunnen zetten. Ook over een eventuele periodetitel wil Pieters niet nadenken. “We moeten deze week maar eens de koppen bij elkaar stekken. Als je met 4-0 klop krijgt van IJsselmeervogels en vorige week niet kunt winnen van Eemdijk, dan moeten we voorlopig even onze mond houden. Laten we eerst maar eens drie wedstrijden achter elkaar gaan winnen, voordat we denken nog ergens aanspraak op te kunnen maken”, wordt Pieters geciteerd door het Algemeen Dagblad. Zaterdag stond in de derde divisie A de laatste speeldag in de tweede periode op het programma. Volgende week start de derde en tevens laatste periode.

Voor Hercules de laatste kans om eventueel nog deelname aan de nacompetitie voor promotie naar de tweede divisie af te dwingen. De selectie zal er alles aan gelegen zijn om die met beide handen aan te grijpen. Niet in de laatste plaats omdat een groot deel van de ‘vaste kern’ volgend seizoen elders actief is. Ook bij Pieters is het de vraag of hij na de zomer nog speler is van Hercules. “Ik heb nog niet getekend en sta zeker open voor een andere kans. Maar heel eerlijk: ik heb op dit moment nog weinig serieuze opties gekregen”, zegt Pieters, die Hercules enkel wil verruilen voor een club ‘met een leuke achterban’ en ‘waar alles goed geregeld is’. “Ik moet het naar mijn zin hebben, pas dan ga ik goed spelen.”

Geld speelt in elk geval geen enkele rol. Als dat wel zo was, dan had Pieters er na zijn vertrek bij FC Utrecht in de zomer van 2021 niet voor gekozen om bij Hercules te tekenen. “Ik zit goed bij Hercules, maar ik ben wel benieuwd hoe de selectie er volgend jaar uit gaat zien. Want in de tweede helft ben ik me kapot geschrokken.” Pieters heeft bij de Utrechtse club een contract tot komende zomer. Dit seizoen was hij in 24 wedstrijden in alle competities (derde divisie A en KNVB Beker) goed voor vijf doelpunten en vijf assists.