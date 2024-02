Ajax krijgt tip: 'Ik weet zeker dat ze met hem erbij vanaf minuut één beter gaat voetballen'

denkt dat een versterking zou zijn voor Ajax. De 26-jarige centrale verdediger is volgens Bruijn 'by far' de beste speler van N.E.C. Het zou hem zelfs niet verbazen als Sandler in de toekomst wordt geselecteerd voor het Nederlands elftal.

Bruijn, die kortgeleden een contract tekende bij Heracles Almelo, speelde vorig seizoen samen met Sandler bij N.E.C. "Philippe is echt van een ander niveau. Heel goed. In het begin van het seizoen was hij er een paar wedstrijden niet en liep het meteen een stuk minder. Hij moet vooral fit blijven. De afgelopen weken is dat gelukt en dan zie je hoe goed hij is", aldus de middenvelder annex aanvaller in gesprek met Voetbal International.

Volgens Bruijn kan Sandler een hoger niveau aan dan waar hij nu op speelt. "Als je ziet hoe sterk en snel hij is en hoe goed hij als verdediger kan dribbelen, dan is hij bijvoorbeeld voor Ajax direct een meerwaarde. Ik weet zeker dat Ajax met hem erbij vanaf minuut één beter gaat voetballen."

In de toekomst kan Sandler volgens Bruijn zelfs een kandidaat voor Oranje worden. "Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik denk dat Philippe echt nog het Nederlands elftal kan halen als hij fit blijft en laat zien wat hij nu doet. Als hij het komende half jaar blijft presteren, hoop ik dat hij een mooie stap kan maken."