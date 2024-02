'Ajax-lichtpuntje Ramaj in belangstelling Arsenal, Manchester United én Chelsea'

Drie Engelse topclubs tonen interesse in Ajax-doelman (22), meldt BILD-journalist Christian Falk. Zowel het Manchester United van Erik ten Hag als Arsenal én Chelsea zou de sluitpost van de Amsterdammers, die geldt als een van de weinige lichtpuntjes in een teleurstellend seizoen, graag naar de Premier League willen halen.

Afgelopen zondag wist FootballTransfers al te melden dat Arsenal de komst van Ramaj wel zou zien zitten. Die club zou in de oud-speler van Eintracht Frankfurt de ideale opvolger zien voor Aaron Ramsdale, die dit seizoen als stand-in van eerste doelman David Raya fungeert.

Artikel gaat verder onder video

Vermoedelijk is Ramaj ook bij Manchester United in beeld om als tweede keeper te gaan fungeren. Ten Hag haalde afgelopen zomer met André Onana, die voor 50 miljoen euro overkwam van Internazionale, immers al een beoogde eerste keus naar Old Trafford. De Kameroener maakt in zijn debuutseizoen in Manchester echter nog niet de onuitwisbare indruk die hij eerder bij Ajax en ook in Italië achterliet. Achter Onana beschikt Ten Hag over de Turkse keeper Altay Bayindir (25) en de ervaren Tom Heaton (37) over twee potentiële vervangers.

Chelsea baart op zijn beurt opzien door de afgelopen transferperiodes alles dat los en vast zit te kopen. Trainer Mauricio Pochettino heeft momenteel vier doelmannen tot zijn beschikking, waarvan de Serviër Djordje Petrovic momenteel de voorkeur geniet. Daarnaast kan de Argentijnse trainer ook kiezen voor Robert Sánchez, Lucas Bergström of Marcus Bettinelli.

Mislintat

Ramaj kwam afgelopen zomer als één van de twaalf aanwinsten van zijn inmiddels vertrokken landgenoot Sven Mislintat naar Amsterdam. Ajax betaalde een bedrag van 5 miljoen euro voor de keeper aan Eintracht Frankfurt. In eerste instantie moest Ramaj genoegen nemen met een reserverol achter Gerónimo Rulli en Jay Gorter, maar nadat beide doelmannen geblesseerd raakten kreeg - en greep - de Duitser zijn kans. Inmiddels is hij onbetwist eerste keus onder de lat, ook nu zijn beide concurrenten hersteld zijn. Onder meer in de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles en in het uitduel met FK Bodø/Glimt in de Conference League oogstte Ramaj veel lof door Ajax met een aantal uitstekende reddingen op de been te houden.