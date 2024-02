Ajax laat in Friesland groot verschil zien: 'Een eerbiedwaardige stap'

Hoewel Ajax afgelopen zondag op bezoek bij sc Heerenveen tegen een pijnlijke nederlaag aanliep, krijgt het in de nasleep van de ontmoeting in Friesland wel degelijk complimenten. Verslaggever Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad prees John van ’t Schip en Steven Berghuis om hun reactie op het moment waar we bal al dan niet de doellijn had gepasseerd en ook Menno Pot is te spreken over de manier waarop de Amsterdammers de nederlaag verteren. De columnist ziet dat de club een ‘eerbiedwaardige’ stap heeft gezet.

Ajax had op bezoek bij sc Heerenveen de uitgelezen kans om de vierde plaats te veroveren. AZ was een dag eerder in de uitwedstrijd tegen Almere City niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel en daardoor konden de Amsterdammers goede zaken doen in de strijd om de vierde (en derde) plaats. Dat lieten ze echter na. Sc Heerenveen won met 3-2, waardoor Ajax vijfde blijft en de achterstand op nummer drie FC Twente is opgelopen tot negen punten. De Amsterdammers leken in de absolute slotfase nog de gelijkmaker te produceren, maar de arbitrage oordeelde dat de door Sven van Beek van richting veranderde kopbal van Josip Sutalo niet in z’n volledigheid de doellijn had gepasseerd.

Een pijnlijk moment voor Ajax, maar Van ’t Schip en Berghuis hielden zich na afloop groot. Zowel de trainer als aanvoerder - bij afwezigheid van Steven Bergwijn - wees niet op dat moment als belangrijkste reden waarom de wedstrijd in Friesland in een nederlaag resulteerde. “Leuk is het niet, maar zo’n generatie heb je nu eenmaal af en toe nodig: een generatie die Ajax weer leert wat verliezen is. Zonder laagconjunctuur geen hoogconjunctuur. Waardig verliezen is een onderschat ambacht”, schrijft Pot in zijn column in Het Parool. “Op dat vlak zette Ajax zondag in Heerenveen een best eerbiedwaardige stap.”

“Die gelijkmaker diep in blessuretijd? Als je de foto’s en screenshots bestudeert, lijkt-ie wel over de lijn, maar onomstotelijk visueel bewijs kon niet worden verkregen en dus bleef de inschatting van de grensrechter staan: geen goal. Zo werkt het nu eenmaal”, vervolgt Pot. Volgens de columnist waren de beste Ajaxoptredens zondag pas ná afloop te zien. “Vorig seizoen wilde de nederlagen van Ajax nog weleens naadloos overgaan in ordinair geduw, getrek en gescheld op het veld. Zo’n kluwen van rampokkende, gefrustreerde Ajacieden zagen we bijvoorbeeld thuis tegen PSV, uit tegen Union Berlin én in de bekerfinale tegen PSV”, herinnert Pot zich nog goed. “Nu maken ze stappen. Dat kan dit seizoen nog een paar keer van pas komen. En daarna maar gauw weer chic leren winnen, want dat is misschien nog wel moeilijker.”