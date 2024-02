Groot compliment voor Van ’t Schip ondanks nederlaag in Friesland: 'Grote klasse'

Maarten Wijffels is zeer te spreken over de reactie van Ajax-trainer John van ’t Schip na afloop van de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (3-2). De Amsterdammers leken op de valreep toch nog een punt over te houden aan het duel in Friesland, maar de arbitrage oordeelde dat de bal niet in z’n volledigheid de doellijn had gepasseerd. Van ’t Schip wilde na de wedstrijd niet te lang stilstaan bij dat moment en krijgt daarvoor een groot compliment.

Ajax kreeg op bezoek bij sc Heerenveen dé kans om AZ te passeren op de ranglijst. De Alkmaarders kwamen een dag eerder tegen Almere City niet verder dan een 0-0 gelijkspel, waardoor de ploeg van Van ’t Schip de vierde plaats kon veroveren en de achterstand op FC Twente kon verkleinen tot zes punten. Zowel de vierde plaats veroveren als dichter in de buurt komen van FC Twente lukte Ajax echter niet. De Amsterdammers gingen met 3-2 onderuit. Ze waren in de absolute slotfase nog heel dicht bij de gelijkmaker, maar de arbitrage kon niet zien of een door Sven van Beek van richting veranderde de bal volledig de doellijn had gepasseerd.

“Dat blijft wel het meest wezenlijke in sport. De bal is in het doel óf niet in het doel”, vertelt Wijffels in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. Tijdens de ontmoeting tussen sc Heerenveen en Ajax kwam het uiteindelijk daarop aan. Het had er veel van weg dat de bal in z’n volledigheid over de doellijn was, maar de arbitrage dacht er anders over. Ajax liep zodoende een belangrijk punt mis, al weigerde Van ’t Schip na afloop naar dat moment te wijzen als belangrijkste reden voor de nederlaag in Friesland. “Ik moet wel zeggen: de reactie van Ajax, zowel van de trainer als Berghuis, vond ik grote klasse”, zegt Wijffels.

Volgens de verslaggever kun je ook zeggen dat de reactie van Steven Berghuis en Van ’t Schip iets zegt over het seizoen van de Amsterdammers en er sprake is van een ‘zekere berusting’. “Dat zal er ongetwijfeld ook bij zitten, maar dan nog. Van ’t Schip is wel een gentleman, hoe hij daar dan op reageert. Dat moet je hem echt wel nageven, want je komt toch van 3-0 achter terug tot 3-2 en bijna 3-3. Dan zijn er ook mensen die anders reageren.” Presentator Etienne Verhoeff geeft aan dat het moment van de bal al dan niet over de lijn misschien wel afleidt van het slechte optreden van Ajax in Friesland. Dat denkt Wijffels ook, máár: “Je zal maar de kans krijgen om in zo’n wedstrijd toch nog een punt mee te nemen. Het kan maar net het punt zijn dat je aan het einde tekort komt om eventueel toch derde te worden. Laten we eerlijk zijn: je weet het niet.”