Eerste tik is uitgedeeld: Aston Villa herinnert Ajax meteen aan pijnlijke ervaring

Ajax is vrijdagmiddag tijdens de loting voor de achtste finales van de UEFA Conference League gekoppeld aan Aston Villa. Het kwam pas één keer eerder voor dat de clubs tegenover elkaar staan. Dat was in het seizoen 2008/2009. In de groepsfase van de UEFA Cup - de voorloper van de Europa League - wonnen de Britten met 2-1. Huidig Ajax-coach John van 't Schip zat toen op de bank als assistent van Marco van Basten. Aston Villa heeft niet lang moeten zoeken naar de doelpunten uit die wedstrijd.

Het is misschien wat vergezocht, maar het seizoen 2008/2009 toont wel degelijk wat gelijkenissen met de huidige jaargang. De Amsterdammers waren in het seizoen ervoor op een tweede plaats achter PSV geëindigd en er alles aan gelegen om de Eindhovenaren van hun troon te stoten. Dat was te merken aan de verrichtingen op de transfermarkt. Ajax tastte diep in de buidel voor de komst van onder meer Miralem Sulejmani, Darío Cvitanich, Ismail Aisatti en Oleguer. Toenmalig trainer Marco van Basten kreeg zijn ploeg echter niet aan de praat. Ajax eindigde in de Eredivisie op de derde plaats en werd door FC Volendam al in de derde ronde uit de KNVB Beker geknikkerd.

In Europa ging het de Amsterdammers in eerste instantie wat beter af. Ze verzekerden zich ten koste van het Servische FK Borac Čačak voor het hoofdtoernooi, waarin Hamburger SV, Aston Villa, MSK Žilina en Slavia Praag de tegenstanders waren. In die tijd speelden clubs maar één keer tegen elkaar, waardoor je zeker niet teveel punten kon en mocht laten liggen. Ajax won van HSV en MSK Zilina, maar speelde gelijk tegen Slavia Praag en verloor zelfs van Aston Villa. De ploeg uit Birmingham opende op 23 oktober 2008 al na acht minuten de score. Aanvoerder Martin Laursen kopte raak uit een hoekschop. Thomas Vermaelen maakte een klein kwartier later gelijk, maar op aangeven van andermaal Ashley Young bepaalde Gareth Barry al voor de rust de eindstand op 2-1.

Ajax verzekerde zich ondanks de nederlaag in Birmingham van een startbewijs voor de volgende ronde van de UEFA Cup. De Amsterdammers zouden na de winterstop enkele iconische wedstrijden spelen. Zo rekenden ze in de derde ronde af met Fiorentina (dankzij dat ene doelpunt van Leonardo) en kwamen ze in de achtste finales net tekort tegen Olympique Marseille. Na de 2-1 nederlaag in Frankrijk eindigde de return in Amsterdam na verlenging in 2-2.