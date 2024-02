Ajax-supporters in extase na schitterend moment van aanwinst in 18e minuut

heeft maandagavond zijn eerste doelpunt gemaakt sinds zijn terugkeer naar Ajax. De jonge aanvalsleider was maandagavond na achttien minuten trefzeker in het duel tussen Jong Ajax en MVV Maastricht. Op fraaie wijze zette de spits zijn naam op het scorebord.

De eerste treffer van Rijkhoff was direct een fraaie: Ahmetcan Kaplan stoomde na achttien minuten door over de linkerkant van het veld, waarna hij de spits van de Amsterdammers inspeelde. De van Borussia Dortmund overgekomen aanvaller draaide goed weg bij zijn directe tegenstander en verschalkte vervolgens MVV-doelman Romain Matthys met een lage schuiver in de linkeronderhoek.

Artikel gaat verder onder video

Rijkhoff keerde in de winterstop terug bij Ajax, nadat hij jarenlang uitkwam in de jeugdopleiding van Borussia Dortmund. Daar had de spits momenteel weinig perspectief, waardoor hij er voor open stond om terug te keren naar de club waardoor hij als eerste werd gescout. In zijn tweede wedstrijd voor de beloften van Ajax is Rijkhoff direct trefzeker.

Kort na zijn eerste treffer was het opnieuw raak voor Rijkhoff, die na 32 minuten spelen de 2-0 op het scorebord zette in Amsterdam. De aanvaller profiteerde optimaal van een schot dat door MVV-goalie Matthys niet goed werd verwerkt. Van dichtbij kon de spits de bal binnen schieten.