Ajax-supporters reageren met vervelende berichten op verjaardag van Josip Sutalo

Ajax-verdediger is woensdag 24 jaar oud geworden, waardoor zijn werkgever op sociale media aandacht heeft besteed aan zijn verjaardag. Niet alle Ajax-supporters reageren daar enthousiast op, want de Kroaat staat onder druk wegens zijn slechte prestaties in het rood-wit: "Als verjaardagscadeau een exit bij Ajax geven?", vraagt een supporter zich hardop af.

Sutalo kwam in de zomer met hoge verwachtingen naar Amsterdam toe. Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat had veel werk gemaakt van de komst van de centrale verdediger, want het was lastig onderhandelen met Dinamo Zagreb. Uiteindelijk kwam de Kroatisch international voor ruim twintig miljoen euro over naar Ajax, maar in de Johan Cruijff ArenA heeft de centrale verdediger tot dusver een zwakke indruk gemaakt.

De Kroaat ligt ook onder vuur bij de supporters, aangezien hij een defensief en opbouwend opzicht steken laat vallen. Onder het bericht van Ajax, waarin Sutalo een fijne verjaardag wordt toegewenst, krijgt de Kroaat dan ook een paar pijnlijke boodschappen: "Stuur hem als cadeau terug naar Kroatië, schrijft een Ajacied, terwijl een ander op Instagram zegt dat Sutalo nu eens een keer moet gaan voetballen. "Eerst maar weer beter worden in je spel, Sutalo", vindt een ander.

Niet alle Ajacieden staan achter dergelijke berichten richting Sutalo, want er zijn ook supporters van de Amsterdamse club die hun onvrede uitspreken over het gedrag van andere fans: "Het is verschrikkelijk, iemand op zijn verjaardag zo afbranden. Hij heeft al zo veel vertrouwen...", verzucht een supporter.