AFCA reageert met 3 woorden veelzeggend op berichtgeving rondom Marc Overmars

Supportersclub AFCA heeft door middel van een statement een duidelijke reactie gegeven op het nieuws rondom Ajax en Marc Overmars. De NOS meldde vrijdag dat Ajax tot twee keer toenadering zocht bij de voormalig directeur voetbalzaken, die wegens grensoverschrijdend gedrag werd ontslagen in Amsterdam.

Twee keer wuifde Overmars het aanbod van Ajax weg. AFCA opent het statement duidelijk: “Driemaal is scheepsrecht”, valt er te lezen. De supportersclub doelt daarmee op de twee eerdere pogingen die de Amsterdammers ondergingen om de voormalig aanvaller terug te halen.

“Ook de AFCA Supportersclub heeft kennisgenomen van de meest recente berichtgeving over Marc Overmars”, valt er vervolgens te lezen. “Hierin komt naar voren dat Overmars tweemaal is benaderd voor een terugkeer bij Ajax. Onze reactie: ‘driemaal is scheepsrecht’. De AFCA Supportersclub komt op voor de belangen van de fanatieke supporters van ons aller Ajax. Onze mening hebben wij op de tribune meerdere malen verkondigd, en wij zullen deze ook op dit moment niet onder stoelen of banken steken”, vervolgt AFCA.

De Amsterdamse supportersclub richt vervolgens de pijlen op Michael van Praag, in wie AFCA teleurgesteld is. “Het is teleurstellend om te zien dat de huidige voorzitter van de RvC, die deze functie ‘tijdelijk’ bekleedt, aan de NOS heeft laten weten dat een terugkeer er niet in zit zolang hij op die positie zit.”

