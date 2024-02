‘Berghuis mogelijk niet de aanvoerder bij Ajax tijdens afwezigheid Bergwijn’

Ajax-trainer John van ’t Schip moet door de blessure van niet alleen noodgedwongen een wijziging doorvoeren in zijn voorhoede, maar ook een (tijdelijke) nieuwe aanvoerder aanwijzen. Zowel als droeg bij eerdere afwezigheid van Bergwijn al eens de aanvoerdersband, maar die zou nu weleens bij kunnen belanden.

De eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn baarde in augustus opzien door Bergwijn te bombarderen tot nieuwe aanvoerder van Ajax. De recordaankoop werd daarmee de opvolger van Dusan Tadic, die de Amsterdammers na vijf jaar had ingeruild voor Fenerbahçe. De keuze voor Bergwijn kwam voor veel Ajax-supporters als een verrassing. Zij dachten eerder aan Steven Berghuis, of misschien wel Branco van den Boomen. Het werd dus Bergwijn, die de komende weken echter zal moeten toekijken. Een hamstringblessure houdt hem mogelijk ruim een maand aan de kant.

Daardoor moet Van ’t Schip een tijdelijke eerste aanvoerder aanwijzen. Berghuis lijkt de meest voor de hand liggende kandidaat, maar Van ’t Schip vertelde in januari tijdens het trainingskamp in Spanje al dat de linkspoot niet heel veel voelt voor het aanvoerderschap. De Telegraaf zou het daarom niet gek vinden als Henderson zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen als eerste Ajacied het veld van het Abe Lenstra Stadion betreedt. “Het is de vraag wat Van ’t Schip nu gaat doen met de aanvoerdersband. Berghuis was dit seizoen altijd de reserve-aanvoerder van Ajax, maar het is mogelijk dat die verhouding veranderd is door de recente komst van Henderson”, leest het.

Veel Ajax-fans gingen er vanuit dat Van ’t Schip Henderson na diens komst al zou benoemen tot nieuwe eerste aanvoerder, maar de interim-hoofdtrainer vertelde tijdens de presentatie van de Engelsman dat Bergwijn captain blijft. Mogelijk dat Henderson die rol voorlopig op zich neemt. “De ervaren Engelsman was jarenlang de captain van Liverpool en kan zondag bij sc Heerenveen in zijn tweede wedstrijd als Ajacied wellicht al met de band om zijn arm starten”, zo klinkt het. Andere opties zijn Josip Sutalo en Hato. Sutalo debuteerde zelfs met de aanvoerdersband om zijn arm, Hato droeg ‘m in de uitwedstrijd tegen Almere City en tijdens het thuisduel met AEK Athene in de groepsfase van de Europa League.