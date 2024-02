Van 't Schip moet Bergwijn vervangen bij Ajax: alles wijst op één naam

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft door de rentree van Sivert Mannsverk bij Jong Ajax en de aanstaande terugkeer van Branco van den Boomen snel weer flink wat te kiezen op het middenveld, maar voorin zal hij daarentegen noodgedwongen een wijziging moeten gaan doorvoeren. komt wegens een hamstringblessure voorlopig niet in actie en dat is een flinke streep door de rekening van Ajax en Van ’t Schip. Wie moet de aanvoerder vervangen?

Bergwijn miste dit seizoen al zes wedstrijden door blessureleed en daar lijken nu zeker vijf duels bij te komen. De aanvoerder mist naast het tweeluik met FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League naar alle waarschijnlijkheid ook de competitiewedstrijden tegen sc Heerenveen, N.E.C. én AZ. Een hard gelag voor Ajax en Bergwijn, die afgelopen zaterdag tegen PSV juist zijn rentree maakte nadat een kleine blessure hem een week eerder tegen Heracles Almelo nog aan de kant hield.

Artikel gaat verder onder video

De Oranje-international werd in Almelo vervangen door Carlos Forbs en hij lijkt nu ook de aangewezen kandidaat om voorlopig als linksbuiten te fungeren. Ajax betaalde afgelopen zomer veertien miljoen euro aan Manchester City voor de komst van Forbs, die zich tot dan toe nog niet op het hoogste niveau had bewezen. De rappe Portugees is er in Amsterdam nog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren, maar Van ’t Schip wilde hem desondanks niet kwijt in januari. Interesse was er wel degelijk. Meerdere Premier League-clubs, waaronder naar verluidt Nottingham Forest en Burnley, hadden Forbs op de korrel. Maar van een vroegtijdig vertrek uit Amsterdam kwam het dus niet.

En dat is maar goed ook voor Van ’t Schip, die Forbs de komende periode heel goed zal kunnen gebruiken. Want ook met een fitte Bergwijn is de spoeling op de flanken erg dun in Amsterdam. Van ’t Schip heeft met Ar’Jany Martha en Jaydon Banel weliswaar twee talentvolle buitenspelers tot zijn beschikking, maar zij hebben momenteel niet het niveau voor de basis. Martha fungeert onder Van ’t Schip vooral als linksback, maar maakte in de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop tegen PEC Zwolle nog zijn opwachting als linksbuiten. Door de blessure van Bergwijn zou hij daarvoor weer in aanmerking kunnen komen. Alles wijst op dit moment echter op Forbs als eerste vervanger. De Portugees verving Bergwijn ook al in de laatste groepswedstrijd in de Europa League tegen AEK Athene. Hij was vooralsnog eenmaal trefzeker in Ajax-shirt, driemaal verzorgde hij een assist.

Van Axel Dongen

In de eerste seizoenshelft maakte ook Amourricho van Axel Dongen een aantal keer zijn opwachting op de linksbuitenpositie bij Ajax. De 19-jarige Almeerder staat nog altijd te boek als groot talent, maar worstelt al tijden met zijn fitheid. De eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn gunde Van Axel Dongen op 8 oktober een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen AZ, maar de aanvaller moest zich al na 41 minuten noodgedwongen laten vervangen. Hij kwam nadien enkel nog een helft in actie in de bekerwedstrijd tegen Hercules.