Van ’t Schip: ‘Hij kan helaas niet in Jong Ajax spelen, dat is jammer voor hem’

vierde donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen FK Bodø/Glimt zijn rentree bij Ajax. De middenvelder drukte als invaller meteen zijn stempel op de ploeg en had met een benutte strafschop een belangrijk aandeel in de comeback. John van ’t Schip trapt daags na het duel met de Noren echter op de rem. Hij doet het voorlopig rustig aan met Van den Boomen.

De Noord-Brabander verruilde Toulouse afgelopen zomer transfervrij voor Toulouse en was tijdens de voorbereiding een van de spaarzame lichtpuntjes in Amsterdam. Hij verdween onder de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn echter na twee competitieduels al uit de basis. Van den Boomen kreeg na het vertrek van Steijn en de aanstelling van Van ’t Schip een nieuwe kans. Die greep hij, maar helaas voor Ajax en Van den Boomen zelf raakte hij begin november geblesseerd aan zijn knie. Die blessure hield hem drie maanden aan de kant.

Donderdagavond keerde hij dus terug binnen de lijnen en Ajax-supporters hopen hem snel weer vanaf het begin in actie te zien. De kans dat Van den Boomen zondag tegen N.E.C. al een basisplaats heeft, is echter klein. De middenvelder liet donderdag na afloop al weten dat hij een half uur en hooguit een helft kan meedoen. Van ’t Schip benadrukt dat Ajax rustig aan moet doen met de zomeraanwinst. “Hij viel goed in, maar we moeten met hem ook voorzichtig zijn”, zegt de trainer op de clubsite. “Hij heeft wel een kleine reactie na donderdag. Branco kan helaas niet in Jong Ajax spelen, dat is jammer voor hem. Hij moet zijn minuten gaan maken met invalbeurten, of beginnen en dan kijken hoever hij komt. Maar we moeten in eerste instantie ook kijken dat die knie helemaal goed is.”

Van den Boomen kwam tot op heden zestien keer in actie voor Ajax. Hij was naast zijn doelpunt tegen Bodø/Glimt tweemaal trefzeker in de Eredivisie (tegen AZ en PSV). Bovendien verzorgde hij in competitieverband één assist. Zijn laatste minuten in de Eredivisie dateren van 5 november, in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Daarin leverde Van den Boomen zijn vooralsnog enige assist in dienst van Ajax.