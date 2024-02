Alex Pastoor verafschuwt uitspraak Marinus Dijkhuizen: ‘Dit is zo fucking terecht’

Voor Alex Pastoor voelde de overwinning van Almere City op Excelsior (2-1) extra lekker. De oefenmeester was voorafgaand het duel gepikeerd door een uitspraak die collega Marinus Dijkhuizen deed in de voorbeschouwing. De Excelsior-trainer vond dat Almere voetbalde als een Keuken Kampioen Divisie-ploeg.

“Ze spelen met heel veel duelkracht, heel veel power en heel veel druk naar voren. Ook spelen ze veel in de één tegen één. Een beetje zoals er veel in de KKD wordt gevoetbald”, sprak Dijkhuizen donderdag bij de clubkanalen van Excelsior. De oefenmeester benoemt vervolgens dat hij onder de indruk is van de prestaties van Almere in dit seizoen.

Desondanks was Pastoor niet gediend van de ‘KKD-uitspraak’ van Dijkhuizen. Bij ESPN haalde de Almere-trainer zijn gram. “Er zijn niet veel wedstrijden geweest waarin ik het gevoel had ‘dat het zo fucking terecht was dat wij deze gingen winnen’”, begint Pastoor. “Ik vind het, achteraf gezien, helemaal niet zo gek voor een KKD-ploegje”, ergert de oefenmeester.

“In de eerste plaats: er wordt in de KKD niet zo gevoetbald als dat wij doen. Wij spelen geen KKD-voetbal”, gaat Pastoor verder. De trainer begrijpt weinig van de uitspraken van Dijkhuizen. “Ik zou zoiets nooit zeggen.” Door doelpunten van Stije Resink en Casper Widell (eigen goal) draaide Almere vrijdagavond de achterstand om tegen Excelsior. De ploeg van Pastoor komt daardoor op 23 punten in de Eredivisie.