Jansen pleit voor gloednieuwe regel in voetbal na opmerkelijk voorval bij FC Twente - FC Utrecht

Bij Voetbalpraat op ESPN is de blessure van FC Utrecht-smaakmaker onder de loep genomen. De Amerikaan werd vorige week, door FC Twente-speler Michael Sadilek uit de wedstrijd getrapt, en moet daardoor een aantal weken toekijken vanaf de tribune. Sadilek kwam onbestraft uit het moment, en hier moet volgens Anco Jansen verandering in komen.

Ondanks de felle overtreding kreeg de middenvelder van Twente geen kaart. Dit is onrechtvaardig, zo vindt Jansen. “Er zou eigenlijk gewoon een regel moeten komen dat je een schorsing krijgt als je iemand zó ernstig blesseert. Dat je dan gewoon minimaal een weekje moet toekijken”, zegt de oud-voetballer van onder meer FC Emmen.

Artikel gaat verder onder video

“Zo’n regel is niet te doen, Anco”, valt Milan van Dongen direct met de deur in huis. “Dat weet ik, maar het is gewoon onrechtvaardig voor die jongens. Vroeger gebeurde dat wel”, reageert Jansen. Eerder in de uitzending werd er teruggeblikt op de overtreding van Mauro Júnior op Rui Mendes van afgelopen seizoen.

In de wedstrijd tussen FC Emmen en PSV blesseerde Mauro Júnior de aanvaller met een onbesuisde actie, maar kreeg slechts twee wedstrijden schorsing. “Dat is een van de grootste schandes in het voetbal, dat hij toen maar twee wedstrijden kreeg voor die tackel”, hekelt Kees Kwakman bij Voetbalpraat.