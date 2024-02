Duel der Booths eindigt op overduidelijke wijze in het voordeel van Taylor

FC Utrecht heeft zondagmiddag de eerste overwinning van 2024 geboekt. In De Galgenwoord werd er in een enerverend duel met 4-2 afgerekend met laagvlieger FC Volendam. werd in de wedstrijd tegen zijn broertje Zach Booth, die ook trefzeker was, de grote man. Hij maakte een hattrick namens de Domstedelingen en schoot FC Utrecht daarmee hoogstpersoonlijk naar de overwinning.



FC Volendam raakte afgelopen week onverwacht een belangrijke schakel kwijt. Het was reeds bekend dat Lequincio Zeefuik na dit seizoen zou vertrekken naar AZ, maar door de verhuur van Jens Odgaard besloten de Alkmaarders de 19-jarige spits nu al te halen. Daardoor was er een basisplaats voor Zach Booth, die bij tegenstander FC Utrecht zijn broer Taylor tegenkwam. Na een kleine tien minuten was het jongere broer Zach die mocht juichen. Na een Volendamse corner sprong de bal in eerste instantie van zijn voet, maar door een snelle reactie kon hij alsnog de 0-1 binnentikken. De Amerikaan leek bij zijn actie aanvallend hands te hebben gemaakt, maar na een langdurige VAR-interventie bleef zijn treffer alsnog staan. Het was een donderslag bij heldere hemel voor FC Utrecht, dat zoals verwacht vanaf minuut één het spel moest maken. Door goed druk te zetten had de thuisploeg bijna constant balbezit en daarnaast werd er handig gecombineerd. Tot gevaar leidde dat in de beginfase echter niet.

Na de openingstreffer begon Volendam verder achterover te leunen en namen de kansen voor de ploeg van Ron Jans mondjesmaat toe. De grootste kans was voor Jens Toornstra, maar de 34-jarige middenvelder schoot de bal na verdedigend geklungel recht in de handen van Mio Backhaus. De Duitse doelman had eveneens een antwoord op pogingen van Sam Lammers en Othmane Boussaid. Daarnaast waren er ook nog vele Utrechtse acties die het strafschopgebied door matige communicatie of gebrekkige voorzetten niet bereikten. Aan de andere kant stelde Volendam daar niets tegenover. De Palingboeren konden wel een paar keer counteren, maar de acties werden eenvoudig verdedigd. Eenmaal leken ze aanspraak te maken op een penalty, maar de overtreding van Oscar Fraulo werd niet zwaar genoeg bevonden. Uiteindelijk leek het niet een kwestie óf, maar wanneer de gelijkmaker zou vallen.

Dat was in minuut achtendertig, toen Taylor Booth het voorbeeld van zijn broertje volgde. Na een snelle draai werd hij niet aangepakt door George Cox en schoof hij de bal in de verre hoek. Even later veerde het Utrecht-publiek opnieuw op bij een schot van de 22-jarige vleugelspeler, maar ditmaal vond hij slechts het zijnet. De aanhang van de Domstedelingen, die vandaag voor een groot deel uit kinderen bestond, kon voor rust echter toch nog een keer juichen: na een voorzet van Jens Toornstra kopte NIck Viergever de 2-1 tegen de touwen. Na rust leek de thuisploeg hetzelfde pad in te slaan, maar na een paar mislukte kansen sloeg Volendam aan de andere kant genadeloos toe.

Josh Flint kopte een corner op de handen van Vasilios Barkas, maar vervolgens bleef de bal hangen. Via een carambole was het uiteindelijk de Engelsman zelf die de bal binnenroste. Lang kon de ploeg van Regillio Simons echter niet van de gelijkmaker genieten, want enkele minuten later schoot Booth zijn ploeg met een schitterend hakje weer op voorsprong. Daarmee gaf Het andere Oranje de hoop echter nog niet op. Met energiek spel werd de weg naar voren ingeslagen, maar ondanks aardige acties bleven grote kansen uit. Aan de andere kant maakte Utrecht gretig gebruik van de ruimtes die er door deze veranderde spelopvatting vielen, maar door verkeerde beslissingen eindigden goede acties zelden in doelpoging. Uiteindelijk viel de beslissing kort voor tijd, toen Booth de bal na een goede actie binnenschoof en zijn hattrick completeerde. Utrecht kan met deze overwinning weer naar boven kijken, terwijl de zorgen bij Volendam groot blijven.