Felle discussie bij ESPN: 'Houd toch op man, vorige week maakte je een video over hem!'

De mislukte transfer van naar Feyenoord zorgt voor een felle discussie in het programma De Eretribune van ESPN. Op de slotdag van de winterse transfermarkt probeerde Feyenoord, evenals PSV, om Driouech los te weken bij Excelsior. Uiteindelijk bleef de aanvaller echter in Kralingen.

Marciano Vink begrijpt wel dat Feyenoord in de markt was voor Driouech, terwijl Kenneth Perez zijn bedenkingen heeft. Dat laatste lijkt opvallend genoeg ook te gelden voor trainer Arne Slot, die vrijdag toegaf in Driouech geen speler te zien die Feyenoord ‘aan de bovenkant’ versterkt. “Als je Nieuwkoop rechtsbuiten durft te zetten, moet je eigenlijk nergens over praten”, zegt Vink over die uitspraak van Slot.

“Jahanbakhsh doet het niet, al is die nu weg (naar de Azië Cup, red.). Dus je hebt Paixão over wie je niet tevreden bent, Dilrosun die weer uit de kast werd gehaald en ineens de laatste drie weken mocht opdraven en weer mocht vertrekken… Je hebt eigenlijk helemaal niks. Dan vraag ik me echt af hoe je Driouech inschaalt ten opzichte van de gasten die je niks vindt”, vervolgt Vink. “Ik vind dat Driouech minimaal de concurrentie met Paixão aan moet kunnen gaan.”

Perez antwoordt door te zeggen dat Feyenoord, blijkens de woorden van Slot, niet zoekt naar een speler die ‘de concurrentie aan moet kunnen gaan’. “Hij zoekt iets aan de bovenkant. Dat is Driouech toch niet?” Vink stelt dat zo’n speler voor dat bedrag – Driouech zou zo’n vier miljoen euro gekost hebben – niet te vinden is. Toch snapt Perez dat Feyenoord niet overstag ging. “Als je iemand aan de bovenkant zoekt, dan wil je iemand die aanmerkelijk beter is dan Paixão. Dat zou betekenen dat Paixão de wisselspeler wordt. Ik heb ook m’n vraagtekens of dat Driouech is. Ik vind het een ongelooflijk leuke speler, maar je kan niet gokken met vier miljoen.”

Vink stipt aan dat vorige week zondag, na de wedstrijd tussen Excelsior en FC Utrecht (1-1), nog een ‘piero’ liet maken, een video van de hoogtepunten van Driouech. “Ja, maar dat betekent niet dat hij aan de bovenkant bij Feyenoord zou zitten.” Daar reageert Vink fel op. “Houd toch op man! Je hebt Jahanbakhsh en Paixão, alsjeblieft!”

'Opmerking van Arne Slot ongepast'

Vink beroept zich onder meer op een uitspraak van PSV-trainer Peter Bosz over Driouech. “Bosz, een trainer die we hoog hebben zitten, zegt dat hij Driouech voor PSV een versterking zou vinden. Even serieus… Dus Bosz vindt het een versterking, terwijl hij Bakayoko en Lang heeft, maar Slot vindt dat Driouech niet aan de bovenkant zou zitten… Leg het mij uit.” Vink vindt de opmerking van Slot over de Excelsior-aanvaller misplaatst.

“Het gaat erom dat je het niet zegt (Slot zijnde, red.). Laat het dan gaan. Als trainer hoef je het niet te zeggen. En ik vind dat echt wel de concurrentie moet kunnen aangaan. En dan het hele seizoen klagen dat je geen buitenspelers hebt”, aldus Vink. Ook Perez ziet ‘potentie’ in Driouech. “Maar dan zou ik hem voor anderhalf à twee miljoen euro halen, in de zomer, de voorbereiding laten meedraaien… Nu voelt het als een aankoop om vijf voor twaalf, tegen de hoofdprijs, concurrerend met PSV. Dat zou ik ook niet gedaan hebben.”