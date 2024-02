Feyenoord verkoopt kampioen van 2023: 'De trots zal altijd overheersen'

Feyenoord heeft met de Mexicaanse topclub Club América overeenstemming bereikt over de transfer van . De 25-jarige vleugelaanvaller verruilt daarmee na anderhalf jaar de Eredivisie voor de Mexicaanse Liga MX. Dilrosun had in De Kuip nog een doorlopend contract tot medio 2026 en levert Feyenoord volgens eerdere berichtgeving van 1908.nl een 'licht miljoenenbedrag' op.

Met de overstap vervolgt Dilrosun zijn carrière bij de veertienvoudig Mexicaans landskampioen en recordwinnaar van de CONCACAF Champions League. Hij kwam in de zomer van 2022 voor vier miljoen euro over van Hertha BSC. Voor Dilrosun betekende het destijds een terugkeer naar Nederland nadat hij zijn profcarrière in het buitenland begonnen was.

"Ik ben vorig jaar teruggekomen naar Nederland, met het doel succesvol te zijn met Feyenoord", vertelt de enkelvoudig Oranje-international op de website van Feyenoord. "Dat we in het eerste seizoen al een kampioenschap hebben behaald, geeft mij een trots gevoel dat altijd zal blijven overheersen. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen en mij een gevoel van thuis heeft gegeven in Rotterdam, ben ik daar dankbaar voor. Ik wens jullie allemaal het beste."

Dilrosun speelde in totaal 25 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij met 7 doelpunten en 9 assists bij zestien doelpunten betrokken was. Hij kwam in zijn eerste seizoen nog regelmatig in actie, maar met name in de eerste helft van het huidige seizoen kwam hij er totaal niet aan te pas.