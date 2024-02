AS Roma-trainer De Rossi: 'We zijn erop voorbereid als hij niet meedoet bij Feyenoord'

Daniele De Rossi, de trainer van AS Roma, is onder de indruk van Feyenoord. In de aanloop naar de onderlinge Europa League-wedstrijd van donderdag spreekt De Rossi positief over de ploeg van Arne Slot en in het bijzonder over spits , wiens inzetbaarheid twijfelachtig is.

Feyenoord speelde dit seizoen al eens in Stadio Olimpico, uit tegen Lazio in de Champions League, en verloor toen met 1-0. “Ze maakten toen een goede indruk op mij”, zegt De Rossi. “Ze weten hoe ze moeten spelen en ze hebben veel kwaliteit, zeker op de vleugels. Ik heb veel respect voor de speelwijze en voor de spelers van Feyenoord. Het wordt een mooie en moeilijke wedstrijd. Feyenoord en Roma ontlopen elkaar nooit veel.”

De Rossi wordt gevraagd naar zijn mening over Giménez, de clubtopscorer van Feyenoord die momenteel een vormdip kent. Vanwege een kuitblessure staat een vraagteken achter zijn naam voor donderdag. “Het is een belangrijke en goede speler. We zijn voorbereid op hem, maar ook op het scenario dat Feyenoord hem moet vervangen.”

Roma wordt in De Kuip niet gesteund door supporters; bij de return zijn geen Feyenoord-fans aanwezig. De Rossi betreurt het. “Het is zonde, het is ook zonde dat er geen Feyenoord-supporters in Rome zijn. We gaan proberen om een goed resultaat mee terug te nemen voor onze fans.”

Tot slot gaat De Rossi ook in op vragen over het verschil tussen zijn ploeg en het AS Roma van voorganger José Mourinho, die vorige maand werd ontslagen. “Het is moeilijk te zeggen hoe groot het verschil is. Ik heb het AS Roma van Mourinho goed bestudeerd, ik keek altijd naar de wedstrijden. Hij behaalde fantastische resultaten, zeker in Europa. Wij kunnen een voorbeeld nemen aan zijn succes in Europa”, maakt de trainer duidelijk. Met Roma won Mourinho in 2022 de Conference League ten koste van Feyenoord en bereikte hij in 2023 de finale van de Europa League.