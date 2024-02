'AZ ziet na Eenhoorn nóg een belangrijke schakel wegvallen uit organisatie'

AZ lijkt naast algemeen directeur Robert Eenhoorn nóg een 'belangrijke schakel' uit de organisatie kwijt te gaan raken. Volgens het doorgaans goed ingevoerde AZAlerts zal René Neelissen, de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Alkmaarders, zijn taken 'per september 2024' gaan neerleggen.

Neelissen wordt dinsdag door Telegraaf-journalist Valentijn Driessen omschreven als 'de man achter het afgewende faillissement in 2003' van AZ, die na het vertrek van Eenhoorn (die zijn taken per 1 juli zal neerleggen) een belangrijke rol zou blijven spelen. "Hij staat voor continuering van AZ’s huidige rol in het (inter)nationale voetbal", analyseert de chef voetbal van de ochtendkrant.

Waar Eenhoorn torenhoge ambities na wilde streven met AZ, zou Neelissen de man geweest zijn die regelmatig op de rem trapte. "Groei is prima, maar alleen organisch", omschrijft Driessen de houding van de RvC-voorzitter. "Die instelling vloekt met de persoonlijkheid van topsporter Eenhoorn, die altijd de uitdaging zoekt van meer en beter", weet de journalist. Dat Neelissen na het aangekondigde vertrek van Eenhoorn zijn biezen ook zou gaan pakken, is in dat licht opvallend te noemen. Het aanstaande vertrek van Neelissen wordt inmiddels ook gemeld door het Noordhollands Dagblad, dat spreekt van een 'metamorfose' bij AZ.

Neelissen loopt al jaren rond bij AZ, waar hij onder meer bestuurslid en financieel directeur was voordat hij in 2010 aantrad in zijn huidige functie. De club heeft vooralsnog niet gereageerd op de geruchten over zijn naderende vertrek.