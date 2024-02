Mundo Deportivo: 'Barcelona stelt Frenkie de Jong ultimatum'

FC Barcelona stelt een ultimatum, schrijft de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo. De Nederlandse middenvelder wordt door zijn werkgever voor de keuze gesteld: óf hij verlengt nog voor het einde van het seizoen zijn medio 2026 aflopende contract, óf hij vertrekt komende zomer na vijf seizoenen bij de regerend kampioen van Spanje.

Al langere tijd is het contract van De Jong onderwerp van gesprek in de Spaanse media. De Nederlander staat sinds de zomer van 2019 onder contract in Catalonië, waar hij inmiddels tot de absolute grootverdieners behoort. Dat is Barcelona, dat financieel meerdere jasjes heeft uitgedaan de afgelopen jaren, een doorn in het oog. "De club wil dat hij blijft tegen een haalbaar salaris, wil hij dat niet, dan moet er een zeer hoog voorstel op tafel komen (om te vertrekken, red.)."

Er is Barcelona veel aan gelegen om komende zomer te weten wat Frenkie gaat doen. Zijn contract loopt aan het eind van deze jaargang nog twee jaar door, maar dat baart de club juist zorgen: "Ze weten dat als hij het niet doet en de Nederlander bereikt 2025 zonder zijn contract te verlengen, de positie van de club enorm verzwakt is", legt de krant uit Met een eenjarige verbintenis op zak zal Barcelona veel minder voor De Jong kunnen vragen dan komende zomer het geval is, wordt de redenering van de club verkaard. Daarnaast zullen andere clubs proberen De Jong tot een transfervrije overstap in de zomer van 2026 te verleiden, waardoor Barcelona een speler die vijf jaar geleden voor 85 miljoen euro van Ajax werd overgenomen voor niets de deur uit zou zien lopen.

"Barcelona heeft duidelijk gemaakt dat als Frenkie nu niet wil verlengen, dat er van hem wordt gevraagd om voor een groot bedrag te vertekken, omdat de club geld moet verdienen als een speler van hoog niveau niet wil verlengen", concludeert de krant. "In ieder geval wil Barcelona dat De Jong zijn standpunt bekendmaakt én dat hij voor eens en voor altijd beslissend is voor het elftal. Ze hopen dat hij in de aankomende belangrijke wedstrijden in de Champions League het elftal bij de hand neemt en gaat leiden." Barcelona is in de achtste finales van het miljardenbal gekoppeld aan regerend Italiaans kampioen Napoli. Op woensdag 21 februari staat de heenwedstrijd in Italië op het programma, op 12 maart volgt de return in Barcelona.