'Bayern verrast en wil voormalig Ajax-target naar München halen: groot struikelblok genoemd'

Bayern München gaat een poging wagen om naar de Allianz ArenA te halen. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde Christian Falk althans. Volgens de verslaggever van Bild is het echter de vraag of de topschutter van VfB Stuttgart het ziet zitten om in Beieren de strijd aan te gaan met Harry Kane.

Bayern München nam in de zomer van 2022 afscheid van Robert Lewandowski. De Poolse doelpuntenmachine liet een groot gat achter bij de Duitse recordkampioen. Die dacht dat gat op te vullen met Sadio Mané, maar het huwelijk met de Senegalees werd een grote teleurstelling. Mané trok afgelopen zomer de deur van de Allianz ArenA alweer achter zich dicht. Bayern zat niet stil en haalde in de persoon van Kane opnieuw een grote naam naar München. De komst van de Engelsman heeft uitstekend uitgepakt. Kane was in 28 wedstrijden al 28 keer trefzeker en bovendien goed voor acht assists.

De huidige nummer twee van de Bundesliga - Bayern München verloor afgelopen zaterdag met 3-0 bij koploper Bayer Leverkusen - heeft desondanks het oog laten vallen op Guirassy. De spits van VfB Stuttgart is dit seizoen een revelatie op de Duitse velden. Hij was in vijftien competitieduels al zeventien keer trefzeker. In de tweede seizoenshelft staat de teller weliswaar nog op nul, maar dat komt doordat hij door zijn deelname aan de Afrika Cup en fysieke ongemakken pas 28 minuten in actie kwam. Bayern is na de indrukwekkende eerste seizoenshelft van Guirassy overtuigd van zijn kwaliteiten en hoopt komende zomer dus zaken te doen met VfB Stuttgart.

Guirassy is door een clausule in zijn contract voor slechts twintig miljoen euro op te halen. Geld lijkt het probleem dus niet voor Bayern, de vraag is vooral of de centrumspits zelf een overgang naar Beieren ziet zitten. En dat heeft, volgens Falk, vooral te maken met de aanwezigheid van Kane. De Engelsman zette vorige zomer nog zijn handtekening onder een contract tot medio 2027. Guirassy zou bij Bayern dus de concurrentie moeten aangaan met één van de beste spitsen ter wereld. De komende tijd zal moeten blijken of hij dat ziet zitten. Aan interesse in elk geval geen gebrek. Guirassy werd de voorbije maanden ook al in verband gebracht met Premier League-clubs, waaronder het Manchester United van Erik ten Hag.

Ajax

Guirassy stond afgelopen zomer nog in de belangstelling van Ajax. Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat had hem graag naar Amsterdam gehaald, maar hijzelf zag een overstap naar de Nederlandse recordkampioen niet zitten. Mislintat schakelde door en kwam uit bij Chuba Akpom. De Duitser legde ook Georges Mikautadze nog vast. Akpom is er nog altijd niet in geslaagd een basisplaats te veroveren, terwijl Mikautadze na een paar maanden alweer op huurbasis vertrok uit Amsterdam.