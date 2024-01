Geen topspits voor Ten Hag: United denkt aan twee 'buitenkansjes' à la Weghorst én Bundesliga-sensatie

Erik ten Hag hoeft deze winter niet te hopen dat Manchester United een extra topaanvaller naar Old Trafford haalt. De Engelse topclub kan de beloofde investering van de nieuwe mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe vermoedelijk nog niet inzetten in januari, binnen het huidige budget is er gezien de strenge FFP-regels weinig tot niks mogelijk. Wel zou een buitenkansje, zoals vorig seizoen , tot de mogelijkheden behoren. The Athletic benoemt drie kandidaten, die momenteel allemaal in Duitsland voetballen.

Met Rasmus Højlund haalde United afgelopen zomer een peperdure nieuwe aanvalsleider naar Engeland. De nog altijd maar twintigjarige Deen kwam voor bijna 74 miljoen euro over van Atalanta Bergamo, maar wist op Boxing Day pas voor het eerst een competitietreffer achter zijn naam te krijgen. Dat was overigens wel de winnende 3-2 tegen Aston Villa. Overigens presteerde Højlund cijfermatig wél goed in de Champions League, waarin hij in de groepsfase vijf keer scoorde. Achter de jonge Deen voldoet Anthony Martial niet, terwijl Marcus Rashford beter tot zijn recht komt vanaf de flank en bovendien al het hele seizoen worstelt met zijn vorm.

Een extra aanvaller met scorend vermogen, die er direct staat, zou dus zeker geen overbodige luxe zijn voor Ten Hag. Het geld dat Ratcliffe met zich meebrengt kan daar hoogstwaarschijnlijk echter nog niet aan worden uitgegeven. "De overname moet nog worden goedgekeurd door de Premier League, wat vanaf de aankondiging tot acht weken kan duren", schrijft The Athletic. Bovendien zou de beloofde investering van uiteindelijk 272 miljoen euro vooral bedoeld zijn om de 'infrastructuur' van de club te verbeteren, al zou een deel eventueel wel kunnen worden aangewend om de 'gewone bedrijfsgang' te financieren, zoals bijvoorbeeld transfers. Zonder groen licht van de Premier League mag United feitelijk niets uitgeven zonder dat er eerst (flink) verkocht wordt, anders overtreedt de club de Financial Fair Play-regels.

The Athletic concludeert dat er hooguit een 'goedkope huur' uitgeperst kan worden in de zoektocht naar extra doelpunten, vergelijkbaar met de komst van Odion Ighalo in 2020 en die van Weghorst in de vorige transferwinter. Daarbij zou Erix Maxim-Choupo-Moting (34), die bij Bayern München tweede viool speelt achter doelpuntenmachine Harry Kane, in beeld kunnen komen. Ook zou United al contact hebben gehad met RB Leipzig om na te gaan wat Timo Werner (27) eventueel zou moeten kosten. De Duitser stond voor hij in 2020 naar Chelsea trok ook al in de belangstelling van The Red Devils en zou nu dus opnieuw een optie kunnen zijn. Ook de derde kandidaat speelt in de Bundesliga: VfB Stuttgart-sensatie Serhou Guirassy (eveneens 27), die in veertien wedstrijden al zeventien keer scoorde. Aan hem kleven echter enkele nadelen: de club kan momenteel zijn afkoopsom van 17 miljoen euro niet betalen, hij heeft tot dit seizoen nooit eerder zoveel gescoord én hij neemt in januari met Guinea deel aan de Afrika Cup.