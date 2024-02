Andreas Brehme, held van WK-finale 1990, overleden op 63-jarige leeftijd

Duitsland rouwt om het overlijden van Andreas Brehme. De oud-topvoetballer is maandagnacht op 63-jarige leeftijd overleden in München aan de gevolgen van een hartstilstand, zo meldt BILD.

Brehme werd na zijn hartstilstand met spoed vervoerd naar een ziekenhuis vlak bij zijn appartement. De hulp kwam echter te laat.

Brehme is een nationale held in Duitsland omdat hij in 1990 het winnende doelpunt maakte uit een strafschop in de WK-finale tegen Argentinië (1-0). Hij is na Diego Maradona de tweede speler uit die WK-finale die niet meer in leven is. Na het gewonnen WK maakte hij deel uit van het FIFA World Cup All-Star Team en werd hij derde in de Ballon d’Or-verkiezing van 1990. Hij speelde 86 interlands voor Duitsland en scoorde daarin 8 keer.

In clubverband speelde Brehme tussen 1978 en 1998 voor HSV Barmbek-Uhlenhorst, 1. FC Saarbrücken, 1. FC Kaiserslautern, Bayern München, Internazionale, Real Zaragoza en uiteindelijk opnieuw bij 1. FC Kaiserslautern.

Hij werd landskampioen met Bayern München (1987), Internazionale (1989) en 1. FC Kaiserslautern (1998). Na de landstitel met Inter werd hij verkozen tot Speler van het Jaar in de Serie A. De club zal dinsdagavond rond het Champions League-duel met Atlético Madrid ongetwijfeld stilstaan bij het overlijden van de Duitser.

Brehme was een veelzijdige, aanvallend ingestelde back die op beide flanken uit de voeten kon. Hij stond bekend om zijn voorzetten, zijn tweebenigheid en zijn krachtige schot, waarmee hij menig vrije trap en strafschop binnenschoot.

Na zijn loopbaan werd hij trainer van 1. FC Kaiserslautern (tussen 2000 en 2002), SpVgg Unterhaching (2004/05) en assistent-trainer van VfB Stuttgart (2005/06).

Duitsland verliest in korte tijd zijn tweede voetbalicoon, na het overlijden van Franz Beckenbauer op 7 januari. Brehme was op 19 januari nog aanwezig in de Allianz Arena om bloemen neer te leggen voor Beckenbauer. Van gezondheidsproblemen bij Brehme was niets bekend. Opvallend genoeg verscheen dinsdagochtend rond 07.30 uur zelfs nog een post op zijn Instagram-account, een afbeelding over de wedstrijd tussen Internazionale en Atlético, maar die is niet door Brehme zelf geplaatst.