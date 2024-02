Bosz kiest grote uitblinker: 'Hij speelde geweldig, maar moet nu lang wachten op zijn volgende basisplek'

Peter Bosz is goed te spreken over het optreden van in de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Voor het eerst dit competitieseizoen had Mauro een basisplaats, wat te maken had met de absentie van Guus Til. Op de persconferentie zegt Bosz grappend dat Mauro lang zal moeten wachten op zijn volgende basisplaats.

“Ik vond hem vandaag echt geweldig spelen”, zegt de trainer van PSV na het 1-1 gelijkspel. “Hij stond voor de eerste keer in de basis, op linkshalf, terwijl ik hem als linksback zie. Ik vond echt dat hij het geweldig deed, in een wedstrijd tegen Ajax in de ArenA.”

Mauro spreekt zelf van een ‘zware wedstrijd’ tegen Ajax. “Ik ben blij dat ik 85 minuten heb kunnen spelen en het team heb kunnen helpen. Dat was mijn belangrijkste taak. Ik speelde niet op mijn eigen positie, maar ik kon het team wel van dienst zijn. Ik ben heel blij met de manier waarop het team gespeeld heeft.“

Mauro miste een groot deel van 2023: tussen maart en november stond hij buitenspel. “De blessures waren moeilijk. Eerst was het mijn lies, daarna mijn schouder en toen mijn knie. Een zware tijd, maar ik heb een goede mentaliteit”, legt hij uit. “Ik stond er positief in. Ik ben nu eindelijk terug en heb kunnen spelen in de ArenA. Dit is een van de grootste wedstrijden in Nederland.”

Bosz zette Mauro dit seizoen één keer eerder in zijn basiself, maar dat was in Champions League-verband. “Hij speelt alleen de grote wedstrijden. Arsenal en Ajax. Dus hij moet nu lang wachten om weer te kunnen spelen. Tegen Dortmund misschien”, grapt de coach.

Bekijk de persconferentie van Bosz via YouTube of in de video hieronder.