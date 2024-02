Bosz reageert op mislopen komst Driouech: 'Toen ik hoorde dat de deal niet doorging...'

PSV-trainer Peter Bosz heeft een dag na deadline day gereageerd op het afketsen van de transfer van . De aanvaller van Excelsior leek lange tijd op weg naar de koploper van de Eredivisie, maar twee uur voor het einde van de winterse transferperiode maakten de Eindhovenaren plotseling bekend dat er na de komst van CJ Egan-Riley geen versterkingen meer bij zouden komen.

De laatste twee dagen van de transferperiode was de toekomst van Driouech vermoedelijk het belangrijkste onderwerp van gesprek tussen al het transfergeweld in de Eredivisie. Feyenoord en PSV waren lange tijd concreet in de markt, waarbij de Eindhovenaren zelfs al een medische keuring hadden gepland voor de gewilde aanvaller. Op het moment dat Driouech in de lichtstad was, ketste de deal definitief af. Dat had te maken met het feit dat Excelsior geen vervanger kan vinden voor de 21-jarige aanvaller, waardoor het aan speler en club liet weten dat de medische keuring niet mocht plaatsvinden.

Artikel gaat verder onder video

PSV was op zoek naar een extra buitenspeler omdat Yorbe Vertessen op de laatste dag van de transferperiode alsnog groen licht kreeg om naar Union Berlin te verkassen. Bovendien is Noa Lang voorlopig niet beschikbaar: de zomeraanwinst raakte afgelopen weekend tegen Almere City (2-0) winst opnieuw geblesseerd. Tegenover Voetbal International-journalist Marco Timmer gaat Bosz in op de nieuwe tegenslag voor Lang: "Dit is een persoonlijk drama voor Noa, iedereen snapt dat dit een grote klap is", wordt de oefenmeester door Timmer geciteerd op X. "De eerste dag: verschrikkelijk. Nu moet hij weer aan zijn herstel werken."

Als vervanger van Vertessen en Lang was alleen Driouech in beeld, verklaart Bosz een dag na het einde van de transferperiode. "Het was meteen klaar in mijn hoofd toen ik hoorde dat de deal niet doorging met Driouech", vertrouwt hij Timmer toe. "Het was Driouech, of niemand." Het werd dus dat laatste. Daardoor heeft Bosz voorlopig slechts twee fitte buitenspelers tot zijn beschikking: Johan Bakayoko en Hirving Lozano. De van de Afrika Cup teruggekeerde Ismail Saibari zou, net als Malik Tillman, eventueel ook op de flanken uit de voeten kunnen. Beiden zijn 'van nature' echter middenvelders. Ook Ricardo Pepi, tweede spits achter Luuk de Jong, en talent Isaac Babadi zijn voor de vleugels een optie, zegt Bosz.