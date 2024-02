Nederlander maakt indruk: ‘Weinig voetballers hebben zo’n ongelooflijke kwaliteitssprong gemaakt als hij’

Columnist Süleyman Öztürk is onder de indruk van de ontwikkeling van . De verdediger van Brighton & Hove Albion houdt zich moeiteloos staande in de Premier League en krijgt daarvoor de complimenten bij Voetbal International.

“Weinig voetballers hebben zo’n ongelooflijke kwaliteitssprong gemaakt als hij. Drie maanden geleden maakte Van Hecke indruk in de Europa League-duels met Ajax”, opent Öztürk zijn column. “De 23-jarige verdediger beet zich vast in Brian Brobbey, ging de duels aan, irriteerde hem en leek te genieten van de opdracht die hij van zijn trainer had gekregen. Een speciale missie die hij twee keer met een ruime voldoende volbracht”, gaat hij verder.

De columnist van VI is zeer lovend over de oud-speler van NAC Breda, SC Heerenveen en Blackburn Rovers. “Hij kostte de club twee miljoen euro toen hij vier jaar geleden in de Keuken Kampioen Divisie werd gescout. Nu is hij een veelvoud van dat bedrag waard. Brighton paste zijn contract in december nog aan”, schrijft hij.

Roberto De Zerbi, de trainer van de huidige nummer zeven van de Premier League, is eveneens zeer positief over de ontwikkeling die Van Hecke doormaakt. “Hij zei een maand geleden dat Van Hecke ouder is dan zijn leeftijd doet vermoeden en wees op de spectaculaire groei van de verdediger. Hij voegde eraan toe dat hij waarschijnlijk beter is dan veel mensen denken”, zag Öztürk. De vraag is of Van Hecke door zijn goede prestaties kans maakt op een plekje in de EK-selectie van Ronald Koeman.