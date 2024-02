Brobbey kent onlangs overleden Ajax-ster niet: 'Nu is het record voor Brobbey'

heeft een nieuw clubrecord in handen bij Ajax. Hij was de afgelopen twaalf competitiewedstrijden op rij betrokken bij minstens één goal (via een doelpunt of assist). Tegen PSV leverde Brobbey de assist waaruit Steven Bergwijn de 1-1 maakte.

Interviewer Hans Kraay junior van ESPN vertelt Brobbey over het record. “Een mooi record voor mij. Ik vind dat ik goed betrokken ben en dat wil ik blijven doen. Ik ben tevreden, ik mag niet klagen over hoe het gaat”, antwoordt de spits van Ajax.

Hij deelt het Eredivisie-record nu met Bryan Ruiz, die namens FC Twente ook twaalf wedstrijden op rij betrokken was bij een goal. Het Ajax-record stond op naam van Ruud Geels, die vijftig jaar geleden in elf wedstrijden een doelpuntbijdrage had.

“Toen bestond ik nog niet, joh. Nu is het record voor Brobbey. Ruud Geels? Ken ik niet”, aldus Brobbey. Kraay junior zegt dat Geels ‘goed kon zweven en koppen’. “Mooi, mooi, ik ken hem niet.”

Geels speelde tussen 1974 en 1978 in totaal 166 competitiewedstrijden voor Ajax, waarin hij 123 doelpunten maakte. Hij werd in totaal vijf keer topscorer van de Eredivisie, waarvan vier seizoenen in dienst van Ajax en één seizoen in dienst van PSV. Ook won hij in 1970 met Feyenoord de Europacup I. Geels overleed in november 2023 op 75-jarige leeftijd, maar dat nieuws lijkt dus aan Brobbey voorbij te zijn gegaan.