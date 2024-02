Broer van ongelukkige Ajax-aankoop maakt fraaie transfer op Deadline Day

Waar een vooralsnog uiterst teleurstellend en ongelukkig avontuur beleeft bij Ajax, gaat het zijn broer Chimy Ávila dit seizoen een stuk beter af. De 29-jarige Argentijn verruilde Osasuna op Deadline Day voor Real Betis. De club uit Sevilla staat op de ranglijst vijf plaatsen hoger dan zijn oude werkgever, dus je kunt gerust spreken van een fraaie transfer.

Het zijn roerige tijden voor de familie Ávila. Gastón verruilde Antwerp FC afgelopen zomer voor Ajax. De Amsterdammers telden 12,5 miljoen euro neer voor de komst van de linksback, die daarmee de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van Antwerp FC werd. Die staat inmiddels op naam van Arthur Vermeeren. Het Belgische talent maakte in de afgelopen transferperiode voor ruim twintig miljoen euro de overstap naar Atlético Madrid. Voor Ávila was de maand januari er daarentegen een om snel te vergeten. De Ajacied raakte zwaar geblesseerd aan zijn knie en is daardoor negen tot twaalf maanden uit de roulatie.

De vleugelverdediger kwam sinds zijn transfer naar Amsterdam sowieso slechts acht keer in actie, waardoor je gerust kunt spreken van een dramatisch eerste halfjaar op Nederlandse bodem. Zijn broer Chimy gaat het zoals hierboven geschreven dit seizoen een beter af, al moet daarbij wel een kanttekening worden geplaatst. Zo pakte Chimy Ávila in de eerste seizoenshelft meer rode kaarten dan dat hij doelpunten wist te maken. In zowel de thuiswedstrijd tegen Athletic Club als de uitwedstrijd tegen Alavés haalde hij het laatste fluitsignaal niet. Tegenover de uitsluitingen staat wel een doelpunt tegen FC Barcelona. Ávila kon daarmee echter niet voorkomen dat Osasuna met 1-2 verloor van de regerend landskampioen.

Hoewel Chimy Ávila zijn basisplaats eind vorig jaar kwijtraakte en de laatste zes wedstrijden moest missen wegens een kuitblessure, maakte hij op Deadline Day dus nog een fraaie transfer. Real Betis telde vier miljoen euro neer voor de komst van de Argentijn, die in Sevilla zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot medio 2027. Real Betis bezet momenteel de zevende plaats in LaLiga, waar Osasuna de huidige nummer twaalf is. Real Betis doet nog volop mee om de plaatsen die recht geven op Europees voetbal. De achterstand op nummer zes Real Sociedad is slechts twee punten. Real Betis is bovendien nog actief in de Conference League. Het moet zich later deze maand ten koste van Dinamo Zagreb zien te plaatsen voor de achtste finales van dat toernooi.