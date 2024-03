Club Brugge-supporters zoeken confrontatie met politieagenten en wachten spelers op bij trainingscomplex

Club Brugge-supporters hebben na de verloren uitwedstrijd tegen Royale Union Saint-Gilloise (2-0) de confrontatie gezocht met politieagenten. Niet alleen bij de voetballers van Club kwam de nederlaag hard aan, ook de supporters waren niet blij. Supporters die zich misdroegen werden eruit gehaald en in de boeien geslagen. De club uit Oost-België kan een flinke boete op de deurmat verwachten na het wangedrag van de supporters.

Niet alleen in Nederland, maar ook in België worden de halve finales van de beker afgewerkt. Daar waar de finalist in de KNVB Beker over één wedstrijd wordt besloten, gebeurt dat in België over twee wedstrijden. De thuiswedstrijd in het Jan Breydel-stadion werd met 2-1 gewonnen, dus het was alleen nog maar een kwestie van niet verliezen voor Club Brugge, maar dat gebeurde dus wel.

Na de wedstrijd zijn er in en rond het Dudenpark schermutselingen ontstaan tussen Brugge-supporters en politieagenten. Dat de aanhangers van de huidige nummer drie in België niet tevreden waren, mocht duidelijk zijn. Na de uitwedstrijd waren er tientallen supporters bijeengekomen voor de poort van het trainingscomplex in Westkapelle. De spelers hebben de fans te woord gestaan, en het gesprek verliep gespannen, maar wel in een goede sfeer, zo weet Het Nieuwsblad te melden.