België kent nieuwe recordtransfer: in acht maanden van 7,9 naar 37 miljoen euro

Igor Thiago vertrekt na dit seizoen van Club Brugge naar Brentford. De spits maakt voor een bedrag van 37 miljoen euro de overstap naar de Premier League; Club Brugge heeft ook een doorverkooppercentage van tien procent bedongen.

Zodoende zal het verblijf van Thiago bij Club Brugge beperkt blijven tot één seizoen. De 22-jarige Braziliaan maakt een goede indruk in België: hij was dit seizoen goed voor 26 doelpunten en 4 assists in 40 officiële wedstrijden. De prestaties zijn opgevallen bij Brentford, dat snel heeft gehandeld en volgend seizoen over Thiago kan beschikken.

De aanwinst tekent een contract voor vijf seizoenen bij Brentford. De huidige nummer veertien van de Premier League kondigt de aanstaande transfer aan via de officiële kanalen en maakt van Thiago de duurste speler ooit uit de Belgische Pro League. Dat record stond nog op naam van Charles De Ketelaere, die in 2022 voor 36,5 miljoen euro verkaste van Club Brugge naar AC Milan.

Club Brugge moet echter een aanzienlijk deel van de 37 miljoen euro afstaan aan Ludogorets, de oude club van Thiago. In juli 2023 betaalde Club Brugge een bedrag van 7,9 miljoen euro aan Ludogorets, dat een doorverkooppercentage van naar verluidt 12,5 procent. Normaliter wordt dat percentage berekend over de winst, en gaat het dus om 12,5 procent van 29,1 miljoen euro (ofwel 3,64 miljoen euro).

Vervanger van Ivan Toney?

Mogelijk wordt Thiago door Brentford gezien als opvolger van Ivan Toney. De spits is sinds vorige maand terug van een schorsing die hem sinds mei vorige maand aan de kant hield, vanwege het overtreden van gokregels. Toney scoorde drie keer in de vier wedstrijden die hij speelde sinds zijn terugkeer en zou in de zomer een stap hogerop kunnen zetten.