Lof voor Te Kloese: 'Dan was Feyenoord ernstig in de problemen gekomen'

Dennis te Kloese, algemeen directeur van Feyenoord, krijgt de nodige lof toegezwaaid vanwege het feit dat hij erin geslaagd is om afgelopen winter geen sterkhouders te laten vertrekken uit Rotterdam-Zuid. De Telegraaf onthulde vrijdagochtend dat de Stadionclub had kunnen 'cashen' met een verkoop van , , én , maar alle vier blijven zij de club nog minstens een half jaar trouw.

Voor Wieffer was Atlético Madrid zeer concreet, zo schrijft de ochtendkrant. Dat had de middenvelder zelf woensdagavond overigens ook al bevestigd, vlak na de overwinning op AZ in de kwartfinale van de KNVB Beker (2-0): "Ja, ze hebben zich wel gemeld ja", sprak Wieffer in gesprek met Hans Kraay junior voor de camera's van ESPN. Atlético en Feyenoord kwamen echter niet tot overeenstemming, waardoor de Oranje-international nog steeds bij de regerend landskampioen speelt: "Het is aan de clubs geweest en die zijn er uiteindelijk niet uitgekomen", vatte Wieffer het zelf samen.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf zegt chef sport Marcel van der Kraan: "In het verleden lekten er nog weleens wat dingetjes uit, maar ik geloof dat Te Kloese, de huidige technisch en algemeen directeur, wel zijn best doet om veel dingen binnenboord te houden. Dat geeft natuurlijk rust, dat is knap van hem." Het feit dat bovengenoemd viertal na de winter nog steeds voor Feyenoord speelt, is dan ook een succes te noemen waar trainer Arne Slot verheugd over zal zijn, verwacht Van der Kraan.

"Iedere trainer wil natuurlijk alles bij elkaar houden, maar dat lukt niet altijd in het voetbal. Zeker gezien de bedragen die tegenwoordig vanuit het buitenland worden geboden", reageert Van der Kraan op een vraag van Mike Verweij over de houding van de trainer. "Slot maakte zich de afgelopen periode heel erg druk over wat hij erbij moest krijgen, maar als je alle vier die ze konden verkopen was kwijtgeraakt... Ik denk dat je heel blij moet zijn met wat je nog aan boord hebt. Want dan was Feyenoord wel ernstig in de problemen gekomen, je kunt die gaten niet opvullen met spelers van 3 à 4 miljoen euro van Excelsior."

Overigens verwacht Van der Kraan dat de Madrilenen komende zomer nog wel zullen terugkomen voor Wieffer. De club zette afgelopen maand al zwaar geschut in om de Tukker tot een overstap te bewegen: "Te Kloese weet dat Atlético in de zomer opnieuw gaat aankloppen. De interesse was zó groot, dat Diego Simeone en Antoine Griezmann zich ermee hebben bemoeid. Ik heb begrepen dat Griezmann zijn best heeft gedaan om hem te overtuigen", aldus de chef sport.