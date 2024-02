De Mos zou Gaaei nog veel meer vernederen als hij trainer van Ajax was

John van ’t Schip liet slechts 35 minuten staan in de wedstrijd tegen AZ en Ajax, maar volgens Aad de Mos was de rechtsback al eerder rijp voor een wissel. Hij zou Gaaei al na zeven minuten gewisseld hebben.

Het zijn geen loze teksten van De Mos, want als trainer van Vitesse voerde hij al eens zulke vernederende wissels door. In maart 2008 haalde hij verdediger Haim Megrelishvili na zes minuten naar de kant tegen FC Twente; twee weken later moest Megrelishvili het veld ruimen na zestien minuten.

Artikel gaat verder onder video

Megrelishvili was destijds de enige aangetrokken speler die De Mos zelf niet aan het werk had gezien: hij speelde in Israëliër en daar was De Mos niet welkom, omdat hij een stempel van de Verenigde Arabische Emiraten in zijn paspoort had staan. “Bij alle clubs waar ik succesvol ben geweest – bij Ajax, PSV en Anderlecht – heb ik bij het aantrekken van spelers altijd mijn eigen ogen gebruikt. Nu reist er één grote dataclan door Europa. Er worden spelers gekocht op basis van cijfers die he-le-maal niets zeggen.”

De Mos begrijpt wel dat Van 't Schip een basisplaats inruimde voor Gaaei. "Ik had hem ook opgesteld, omdat hij tegen Bodø/Glimt goed inviel en gewend is aan een vijfmansdefensie. Helaas bleek opnieuw dat hij de druk niet aan kan. John had hem na zeven minuten al kunnen wisselen, want je kunt wachten, maar daar schieten het elftal én Gaaei niets mee op”, zegt hij tegen De Telegraaf.