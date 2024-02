De Rossi ziet weergaloze Nederlander: 'Als hij gefocust is, is hij een van de beste rechtsbacks van Europa!'

Daniele De Rossi is lovend over , die onder zijn bewind de vaste rechtsback van AS Roma is. De trainer van de Romeinen speelde in het verleden tegen de Nederlander, samen met hem en is inmiddels zijn trainer. De Rossi is zeer tevreden met de kwaliteiten die de oud-Feyenoorder toevoegt aan dit AS Roma.

In gesprek met verslaggeefster Noa Vahle van SBS blikt De Rossi vooruit op het duel tegen Feyenoord en zoomt hij in op zijn Nederlandse spelers bij AS Roma. Een daarvan is Karsdorp, die al sinds 2017 onder contract staat in Stadio Olimpico: "Het is een leuke jongen, met veel talent, kracht en snelheid. Ik ben heel blij met hem. Hij speelt veel wedstrijden sinds ik hier ben, dus dat laat dat ook zien", geeft de Rossi aan.

Volgens de trainer is één onderdeel essentieel voor Karsdorp om goed te presteren. Als de 29-jarige rechtsachter zijn concentratie en focus behoud, tikt de Nederlander volgens zijn leermeester en ontzettend hoog niveau aan: "Als Karsdorp gefocust is, dan is hij een van de beste rechtsbacks van Europa", zegt De Rossi, die aangeeft dat AS Roma er alles aan doet om het niveau van Karsdorp zo hoog mogelijk te houden door hem elke dag te stimuleren.



