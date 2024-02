De Telegraaf valt na Mislintat en Hendriks wéér een Ajax-kopstuk aan

Michael van Praag krijgt forse kritiek na zijn recente uitspraken over Marc Overmars. De voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax liet vorige week weten dat Overmars onder zijn leiding niet zal terugkeren bij Ajax. Daarmee loopt hij andere beleidsbepalers bij Ajax voor de voeten, vindt journalist Mike Verweij van De Telegraaf.

Vier weken na het vertrek van Overmars zou een van Van Praags voorgangers, Leen Meijaard, contact hebben gezocht met Overmars over een terugkeer. Van Praag sprak van een 'eenmansactie' en zei dat de toenmalige commissarissen van niks wisten. Hij liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit over de tweede poging, die tussen september en eind december 2023 door Danny Blind zou zijn gedaan: "Danny Blind heeft dat op persoonlijke titel gedaan. Het is een privé-actie van Blind. Hij was niet benoemd in de rvc en heeft dat dus ook nooit namens Ajax gedaan", stelde Van Praag.

Artikel gaat verder onder video

Blind is daarna teruggekeerd in de raad van commissarissen en heeft inmiddels dus ook officieel een vinger in de pap. Maar de houding van Van Praag verraadt dat Blind zich geen illusies hoeft te maken over een terugkeer van Overmars. “Ik vind eigenlijk ook dat Michael van Praag Danny Blind voor de bus heeft gegooid”, oordeelt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Van Praag zegt: ‘Zolang ik er zit, komt Overmars niet terug.’ Van Praag lijkt er langer te blijven zitten dan heel veel mensen bij Ajax willen, want hij wil er drie jaar blijven in plaats van de korte periode die hij had beloofd.”

© Imago

“Daarmee loopt hij de nieuwe directeur Alex Kroes voor de voeten”, vervolgt de clubwatcher. “Uit de appjes blijkt dat Danny Blind hem wel graag terug wil. Blind had toen weliswaar geen officiële functie bij Ajax, maar iedereen wist dat hij weer zou plaatsnemen in de raad van commissarissen. Nu zegt Van Praag eigenlijk: ‘Het is belachelijk wat Blind heeft gedaan richting Overmars, want Overmars komt niet terug zolang ik er zit.’”

Volgens Valentijn Driessen lijkt het er inmiddels sterk op dat Overmars ‘eruit is geknikkerd’ door de raad van commissarissen, die destijds onder leiding stond van Meijaard. “Er werd gezegd dat hij in onderling overleg besloot zijn functie bij Ajax neer te leggen.” Verweij antwoordt: “Sterker nog: volgens mij staat in het officiële persbericht dat hij opstapt en de beslissing zelf heeft genomen. Dat is onder heel zware druk gebeurd.”

Meijaard wilde Overmars uiteindelijk terughalen omdat hij merkte dat er een gebrek aan leiderschap was na het vertrek van de directeur voetbalzaken. Verweij spreekt echter van een ‘valse voorstelling van zaken’: andere delen van de clubleiding zouden namelijk niet zijn geraadpleegd over het besluit om Overmars te laten vertrekken. “Er zijn ook directeurs geweest, Susan Lenderink en Menno Geelen, die nergens van wisten. Het was gewoon een één-tweetje tussen Edwin v der Sar en Meijaard. De rest van de directie is daar niet in gekend.”

Door zich nu tegen de terugkeer van Overmars te keren, loopt Van Praag ‘in feite Alex Kroes en Danny Blind voor de voeten’, vindt Verweij, die bijval krijgt van Valentijn Driessen. “Alex Kroes kan Overmars niet terughalen, omdat hij dan Van Praag en de commissarissen achter zich aan heeft.” Verweij reageert: “Formeel zou Kroes hem kunnen aanstellen, als ze hem terughalen als titulair directeur. Ik weet niet of je dat zou moeten willen. Ik vind eigenlijk van niet. Overmars wil dat zelf ook niet. Nu Ajax deze beslissing heeft genomen, kunnen ze dat ook niet maken naar die vrouwen.”

De Telegraaf lijkt de pijken dus te richten op Van Praag, nadat eerder al talloze kopstukken van Ajax werden aangepakt door de krant. In september werden Maurits Hendriks, Sven Mislintat, Leen Meijaard, Edwin van der Sar, Jan van Halst, Pier Eringa, Susan Lenderink en de bestuursraad van Ajax al aangewezen als hoofdschuldigen aan de 'ruïnering' van Ajax, samen met toenmalig trainer Maurice Steijn.