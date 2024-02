Van Praag houdt Ajax-deur ferm gesloten voor terugkeer Overmars: 'Niet bespreekbaar'

Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, reageert tegenover de NOS op de twee pogingen die de club heeft ondernomen om terug te halen. Diezelfde omroep bracht dat eerder op de vrijdagavond op basis van eigen onderzoek naar buiten dat de club daartoe tot twee keer toe een poging zou hebben ondernomen. Van Praag stelt echter dat de gewezen directeur voetbalzaken niet zal terugkeren in Amsterdam zo lang hij het binnen de club voor het zeggen heeft.

"Bij ons is dat niet bespreekbaar", laat Van Praag geen misverstand bestaan over het officiële standpunt van de club. "Een terugkeer van Overmars bij Ajax is niet aan de de orde", bezweert de voorzitter dan ook. De eerste poging om Overmars terug te halen zou nog geen maand na zijn ontslag vanwege grensoverschrijdend gedrag, in februari 2022, zijn ondernomen door een van Van Praags voorgangers, Leen Meijaard. "U mag ervan uitgaan dat dat een eenmansactie is geweest van Leen en daar ga ik ook vanuit", zegt de huidige RvC-voorzitter.

Die lezing zou ondersteund worden door de andere toenmalige commissarissen: "Die weten van niks", zegt Van Praag. Hij laat zich bovendien in vergelijkbare bewoordingen uit over de tweede poging, die tussen september en eind december 2023 door Danny Blind zou zijn gedaan: "Danny Blind heeft dat op persoonlijke titel gedaan. Het is een privé-actie van Blind. Hij was niet benoemd in de rvc en heeft dat dus ook nooit namens Ajax gedaan", stelt Van Praag.

Blind bevestigt desgevraagd tegenover de NOS dat hij de mogelijkheid om Overmars terug te halen heeft onderzocht. "Kijk naar de situatie waar Ajax in zit", zegt de oud-aanvoerder en (onder meer) hoofdtrainer van de club, die kort na de Kerst opnieuw werd geïnstalleerd als commissaris van de Nederlandse recordkampioen. "Een directie an sich is er gewoon niet. Dan is het logisch dat bepaalde zaken in een vacuüm komen te hangen. Er is nog steeds geen technisch directeur en er is nog steeds geen algemeen directeur. Alex Kroes begint pas op 15 maart en Jan van Halst (interim algemeen directeur, red.) weet dat hij weggaat", stelt Blind.