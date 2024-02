Advocaat adviseert Ajax torenhoog in te zetten: 'Probeer hem terug te halen, nú is de kans!'

Dick Advocaat meent dat Ajax komende zomer een poging moet wagen om verdediger terug te halen. De inmiddels 24-jarige Leiderdorper ligt na het huidige seizoen nog drie jaar vast bij Bayern München, maar omdat hij daar in zijn tweede seizoen lang niet altijd verzekerd is van een basisplaats ziet De Kleine Generaal kansen voor de Amsterdammers om De Ligt aan te trekken.

De Ligt brak al op jonge leeftijd door bij Ajax en mocht al op 17-jarige leeftijd zijn debuut in het Nederlands elftal maken. In de zomer van 2019, nadat hij met de Amsterdammers de halve finale van de Champions League had bereikt, trok Juventus de portemonnee om hem naar Turijn te halen. De Oude Dame betaalde ruim 85 miljoen euro voor de verdediger, drie jaar later werd De Ligt voor 67 miljoen euro verkocht aan Bayern. Daar moet hij echter vaker dan hem lief is genoegen nemen met een plek op de bank.

Ajax heeft juist grote defensieve problemen dit seizoen. Alleen in de Eredivisie al staat de teller na 21 wedstrijden op 39 tegendoelpunten. Afgelopen zondag leidde dat nog tot de eerste competitienederlaag, uit bij sc Heerenveen (3-2). Het centrum van de defensie werd in Friesland gevormd door de talentvolle Jorrel Hato en de nog weinig overtuigende zomeraanwinst Josip Sutalo. Advocaat zegt voor de camera's van Veronica dan ook dat de Amsterdammers hoog moeten inzetten en De Ligt terug moeten halen.

"Hij was bij Ajax geweldig", legt de bondscoach van Curaçao uit. In Turijn en München verliep zijn ontwikkeling echter een stuk minder rooskleurig, "anders speel je wel", benoemt de ervaren trainer. Om die reden zou Ajax dus een poging moeten wagen als het aan Advocaat ligt: "Nú is de kans om hem terug te halen." Het financiële offer dat daarvoor nodig is moet voor de Amsterdammers op te brengen zijn, denkt de trainer bovendien: "Als Jordan Henderson komt, dan zal de Ligt toch ook wel komen?"