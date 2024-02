Vermoedelijke opstelling Ajax: Van ’t Schip voert in Noorwegen twee wijzigingen door

Ajax-trainer John van ’t Schip wijzigt zijn opstelling voor de tweede ontmoeting met Bødo/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League op meerdere posities ten opzichte van de thuiswedstrijd tegen NEC afgelopen zondag. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Benjamin Tahirovic en Jaydon Banel verdwijnen naar de reservebank. Zij worden vervangen door Steven Berghuis en Carlos Forbs.

Van ’t Schip hoopte na de komst van Jordan Henderson te kunnen toewerken naar een vaste elf. Hij leek in de kraker tegen PSV op 3 februari zijn ideale elf te hebben gevonden, maar door personele problemen moest hij in de daaropvolgende wedstrijden flink puzzelen. Eerst viel Steven Bergwijn geblesseerd uit op de training en in de aanloop naar het competitieduel met NEC moest ook Berghuis verstek laten gaan. Van ’t Schip koos in de heenwedstrijd tegen Bodø/Glimt nog voor Chuba Akpom, maar ruimde tegen NEC verrassend genoeg een plekje in voor Banel. Ook Tahirovic verscheen afgelopen zondag aan de aftrap.

Artikel gaat verder onder video

Met Tahirovic erbij op het middenveld hoopte Van ’t Schip de balans in zijn elftal terug te krijgen, maar ook de Nijmegenaren konden zich bij vlagen wel heel makkelijk door de Amsterdamse linies heen voetballen. Het maakte dat Van ’t Schip op de persconferentie na afloop openlijk speculeerde over een eventuele systeemwijziging. Het Algemeen Dagblad verwacht echter dat Ajax donderdag ‘gewoon’ in het vertrouwde 4-3-3-systeem zal gaan aantreden. Het doel wordt uiteraard verdedigd door Diant Ramaj. Achterin mag Tristan Gooijer ondanks zijn teleurstellende optredens blijven staan op de rechtsbackpositie, vormen Josip Sutalo en Jorrel Hato het centrum en is Devyne Rensch de linksback.

Het was woensdagavond de vraag of Henderson fit genoeg zou zijn voor een basisplaats. Van ’t Schip vertelde op de persconferentie dat bij de afsluitende training bepaald zou worden of de Engelsman in actie kon komen. Henderson deed in elk geval mee met het positiespel. Het AD verwacht hem dan ook ‘gewoon’ in de basis. Hij wordt op het middenveld vergezeld door Kristian Hlynsson en Kenneth Taylor. Voorin kiest Van ’t Schip voor Brian Brobbey, Berghuis en Forbs. Laatstgenoemde leek de ideale vervanger van Bergwijn, maar na 45 teleurstellende minuten tegen sc Heerenveen was hij zijn basisplaats alweer kwijt. Hij kwam tegen Bodø/Glimt en NEC als invaller binnen de lijnen en was afgelopen zondag nog trefzeker. Forbs mag het donderdagavond in Noorwegen mogelijk vanaf het begin laten zien.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Hato, Rensch; Henderson, Hlynsson, Taylor; Berghuis, Brobbey, Forbs.