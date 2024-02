Edwin van der Sar geeft in gesprek met René van der Gijp update over zijn gezondheid

Edwin van der Sar heeft maandag een korte update over zijn gezondheid gegeven. De voormalig algemeen directeur van Ajax werd in de afgelopen zomer getroffen door een hersenbloeding en is sindsdien begonnen met revalideren. Het gaat goed met de oud-doelman van onder meer Manchester United.

Van der Sar schoof maandag kort aan in de podcast KieftJansenEgmondGijp, waarin hij door René van der Gijp direct werd gevraagd naar zijn gezondheid: "Het gaat goed", begint Van der Sar, die de afgelopen periode gebruik heeft gemaakt van zijn vrije tijd sinds zijn vertrek bij Ajax: "Ik ben even lekker naar het Caribisch gebied geweest. Of ik totaal geen schade heb? Weinig denk ik", geeft de 53-jarige oud-doelman aan.

De voormalig beleidsbepaler van Ajax benadrukt wel dat zijn leven er tegenwoordig ook anders uitziet, waardoor zijn gezondheid niet te vergelijken valt met de periode waarin hij werkzaam was bij Ajax: "Ik heb nog geen dag op kantoor gezeten, maar het gaat goed", is het hoopvolle antwoord van Van der Sar, die in vorig jaar mei vertrok bij Ajax als algemeen directeur van de club.