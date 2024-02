Jarrad Branthwaite zet Goodison Park in vuur en vlam met doelpunt in 94e minuut

heeft zaterdagmiddag een punt gered voor Everton. De oud-verdediger van PSV kopte zijn ploeg in de 94e minuut naar een gelijkspel tegen Tottenham Hotspur. Een bonuspunt voor Everton, dat vechten tegen degradatie.

Een vrije trap vanaf de zijkant werd knullig verlengd door Cristian Romero, waardoor de bal goed viel voor Branthwaite. De verdediger kon van héél dichtbij voor de 2-2 zorgen. Goodison Park ontplofte na de goal van de stopper die vorig seizoen nog bij PSV speelde.

Oud-Everton-spits Richarlison bracht Tottenham al vroeg in de wedstrijd aan de voorsprong. Via Jack Harrison kon de thuisploeg de stand na een half uur weer rechttrekken. Dik tien minuten later was het opnieuw Richarlison die zijn oude ploeg pijn deed.

Heel lang leek het erop dat Richarlison de matchwinner zou worden, totdat Branthwaite voor de gelijkmaker zorgde. Everton komt door de puntendeling op negentien punten in de Premier League en gaat daardoor op doelsaldo over Luton Town FC. Laatstgenoemde heeft echter twee wedstrijden dan The Toffees. Tottenham staat nu vierde met 44 punten.