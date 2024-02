Frenkie de Jong krijgt duidelijke, maar moeilijke tip: ‘Daarvoor is het nog niet te laat’

Süleyman Öztürk denkt dat het beter is als gaat nadenken over een vertrek bij FC Barcelona. De middenvelder staat sinds de zomer van 2019 onder contract in Catalonië en is na een moeilijke start uitgegroeid tot één van de steunpilaren in het elftal van trainer Xavi Hernández, maar de columnist van Voetbal International acht het verstandig om op zoek te gaan naar een club die hem beter begrijpt.

De Jong had na zijn sterke optredens bij Ajax in het seizoen 2018/19 de topclubs voor het uitzoeken. Paris Saint-Germain, Manchester City en FC Barcelona jaagden allemaal op zijn handtekening. PSG had in eerste instantie de beste papieren, maar de keuze viel op FC Barcelona. Dat was immers zijn droomclub. De start van De Jong in Spanje verliep echter moeizaam. Prijzen bleven uit, FC Barcelona werd in de Champions League vernederd door Bayern München en PSG, Ronald Koeman moest vertrekken en Lionel Messi kon niet blijven.

Artikel gaat verder onder video

“Barcelona contracteerde in 2019 een van de meest veelbelovende middenvelders van zijn generatie”, blikt Öztürk op de website van Voetbal International terug op de overstap van De Jong naar FC Barcelona. “De Jong was 22 toen hij uit Nederland vertrok en wordt straks in mei alweer 27 jaar. De tijd is voorbij gevlogen en hij heeft nogal wat meegemaakt in een periode die zowel als lastig als succesvol is te bestempelen. Hij maakte vier verschillende trainers mee. Ernesto Valverde, Quique Sétien, Ronald Koeman en Xavi hebben hun eigen kijk op hem gehad en hem elk op hun manier proberen in te passen.” Öztürk noemt ook het vertrek van Sergio Busquets. De routinier verhuisde afgelopen zomer naar Inter Miami. Volgens Öztürk moet niet worden onderschat wat voor impact Busquets had ‘als kompas voor de defensie’.

Dit seizoen wordt er nóg meer verwacht van De Jong. In Barcelona zag men in de Nederlander lang de ideale vervanger van Busquets. “De Jong heeft zich telkens moeten schikken als er grote veranderingen waren bij de club. Door een soort natuurlijke selectie hoort hij nu bij de meest ervaren krachten in de ploeg. Dit seizoen is hij dominanter dan ooit in het opbouwspel en geeft hij meer passes dan in voorgaande jaren”, stelt Öztürk, die denkt dat De Jong als voetballer ‘volwassener’ is geworden en ‘zijn plek heeft gevonden’. Maar volgens de journalist ‘knaagt’ er desondanks iets. “De Jong is in Catalonië een verwaterde versie geworden van de grenzeloze durfal die Luka Modric op de billen dwong en Karim Benzema wilde uitkappen in zijn eigen zestienmetergebied.”

Volgens Öztürk is De Jong geen Andrés Iniesta, Xavi of Busquets gebleken en is dat misschien wel de ‘moeilijkheid’. “Dat ieder zijn eigen blik heeft en dat hij een voetballer is die niet te kaderen is. Je ziet wat je wilt zien.” FC Barcelona haalde afgelopen zomer Oriol Romeu voor de positie van controlerende middenvelder, maar hij komt nu al niet meer in de plannen voor en dat heeft gevolgen voor De Jong. “Hij heeft een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Die vult hij naar behoren in, maar er mist iets. De sprankeling van een totaal vrije voetballer. Het punt is dat hij sinds zijn vertrek bij Ajax nooit zichzelf heeft kunnen zijn. Frenkie de Jong weet waarschijnlijk zelf niet meer wie of wat hij is. Het wordt tijd dat hij op zoek gaat naar een trainer of een club waar hij beter wordt begrepen. Daarvoor is het nog niet te laat”, besluit Öztürk.