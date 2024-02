'Frenkie de Jong is 'teleurgesteld' in FC Barcelona en verandert van gedachten'

Een vertrek van bij FC Barcelona na dit seizoen valt niet langer uit te sluiten. De Oranje-international is weliswaar onomstreden en zelfs een van de vier aanvoerders in de ploeg van trainer Xavi Hernández, maar de huidige ‘realiteit’ in Catalonië zou hem op andere gedachten hebben gebracht. De Jong heeft de ambities om de Champions League te winnen, maar vraagt zich af of hij daarvoor bij FC Barcelona op de juist plek is.

De middenvelder had begin 2019 de clubs voor het uitkiezen. De Jong was een van de absolute uitblinkers in het Ajax-elftal van Erik ten Hag dat grootse indruk maakte in de Champions League en het was al snel niet meer de vraag óf, maar waarheen hij na dat seizoen zou gaan vertrekken. Manchester City zag zijn komst wel zitten, Paris Saint-Germain had zich gemeld en ook FC Barcelona had wel oren naar een samenwerking met de Nederlander. PSG leek de beste papieren te hebben, maar Barça overrompelde het Franse bod en ging er uiteindelijk met diens handtekening vandoor.

Het huwelijk tussen FC Barcelona en De Jong zou na vijf jaar zomaar eens kunnen eindigen. Journalist Lluís Canut vertelt in het programma Onze van Esport3 dat de middenvelder van gedachten is veranderd en na dit seizoen weleens op zoek zou kunnen gaan naar een nieuwe uitdaging. De Jong zou ‘teleurgesteld’ zijn in de huidige realiteit bij FC Barcelona. De Catalanen kroonden zich vorig jaar nog voor het eerst sinds 2019 tot kampioen van Spanje, maar hebben in Europa vooralsnog geen potten kunnen breken. Ze eindigden vorig seizoen in de groepsfase achter Bayern München én Internazionale en moesten in de tussenronde van de Europa League hun meerdere erkennen in Manchester United.

FC Barcelona en De Jong verzekerden zich voor de winterstop wél van overwintering in het miljardenbal, maar kennen zeker geen ideale aanloop richting de start van de achtste finales. Daarin is Napoli, de regerend kampioen van Italië, de tegenstander. FC Barcelona bezet momenteel de derde plaats in LaLiga, op acht punten achterstand van Real Madrid. Bovendien werd het door Athletic Club uit de Copa del Rey geknikkerd en kreeg het in de finale van de Supercopa op z’n donder van Real Madrid (4-1). De Jong lijkt zich daarom af te vragen of het hem in Catalaanse dienst wel gaat lukken om zijn grote doel, de Champions League winnen, te verwezenlijken. De laatste eindzege van FC Barcelona in het miljardenbal dateert inmiddels van bijna negen jaar geleden.

De Jong zou FC Barcelona enkel willen verruilen voor een club die een serieuze kanshebber is op de cup met de grote oren. Hoe de regerend kampioen van Spanje zelf denkt over een mogelijk vertrek van de middenvelder, is niet bekend. Anderhalf jaar geleden werd hij door de club nog richting de uitgang geforceerd. De Jong bleef Barça desondanks trouw. Zijn contract loopt tot medio 2026.

🗣 Lluís Canut revela el futur de Frenkie de Jong:



🎙 "Ja no tanca la porta a sortir del Barça aquest estiu"



🔴 EN DIRECTE:

— Esport3 (@esport3) February 8, 2024