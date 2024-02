Eredivisie-uitblinker: 'Feyenoord was een mooie stap geweest, maar het kwam er niet van'

onthult dat hij tot twee keer toe een transfer naar Feyenoord had kunnen maken. De Rotterdammers hadden de huidige uitblinker van NEC op de korrel toen hij furore maakte in het shirt van FC Groningen en later opnieuw toen hij actief was in China, maar beide keren kwam het uiteindelijk niet van een transfer. "Ik weet van mezelf dat ik daar makkelijk kan meedraaien, maar het is niet relevant want het is nooit gebeurd", zegt Chery in een interview met Voetbal International.

De inmiddels 35-jarige middenvelder hoopt zich dinsdagavond in Leeuwarden met NEC te plaatsen voor de bekerfinale, die op 21 april in De Kuip wordt gespeeld. In dat stadion had hij dus tot twee keer toe als speler van Feyenoord aan de slag gekund. "Ik heb destijds gesproken met Fred Rutten, die wilde me graag naar Feyenoord halen. Het was een mooie stap geweest, maar het kwam er niet van", zegt Chery.

FC Groningen verkocht de middenvelder na het winnen van de KNVB Beker in 2015 uiteindelijk aan het Engelse Queens Park Rangers. Daarna beleefde hij avonturen in China en Turkije, alvorens in 2019 bij Maccabi Haifa in Israël te tekenen. Met die club kroonde hij zich drie keer tot landskampioen en scoorde hij in de Champions League tegen zowel Paris Saint-Germain als Benfica. Omdat zijn zoontje Chez in Nederland wordt behandeld aan 'gezondheidsproblemen' wilde hij afgelopen winter echter graag terugkeren in de Eredivisie, waarna NEC toehapte en Chery liet zien dat hij ook op zijn 35ste nog altijd met de besten meekan in de Nederlandse competitie.

Dat roept de vraag op of het een gemiste kans is dat Chery nooit bij een van de Nederlandse topclubs onder contract heeft gestaan. "Ik hoor best vaak van mensen dat ik bij Feyenoord had gepast", zegt de middenvelder daar zelf over. "Ik denk soms best: hoe zou het zijn om bij een Nederlandse topclub te spelen? Ik weet van mezelf dat ik daar makkelijk kan meedraaien, maar het is niet relevant want het is nooit gebeurd."

Familie op één

Komende zomer keert Chery in principe terug bij Maccabi, waar zijn contract doorloopt tot de zomer van 2025. Dat is echter wel afhankelijk van de situatie van zijn zoontje, wiens gezondheidssituatie momenteel 'stabiel' is hoewel er nog altijd geen diagnose is gesteld. "Normaal gesproken keer ik dan in de zomer terug naar Israël, maar we gaan zien hoe het loopt. Mijn familie staat op één", zegt Chery.