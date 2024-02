Feyenoord boekt zwaarbevochten zege op AZ en zet grote stap naar plek twee

Feyenoord heeft in Alkmaar met de nodige moeite goede zaken gedaan, want tegen AZ werd er met 0-1 gewonnen. Al vroeg in de wedstrijd werd de openingstreffer gemaakt door , die goed oplette na een schot van Quinten Timber op de paal. In de rebound kon de international van Oranje voor een leeg doel binnenwerken. Door deze overwinning van de Rotterdammers vergroten ze de voorsprong op de Alkmaarders.

AZ en Feyenoord zijn beiden niet erg goed begonnen aan 2024. De Alkmaarders hebben in dit kalenderjaar nog geen enkele competitiewedstrijd gewonnen en in de beker tegen amateurclub Quick Boys werd er pas gewonnen na penalty’s. De Rotterdamse ploeg heeft dit kalenderjaar in competitieverband alleen gewonnen van Vitesse (1-2) en tegen FC Twente (0-0) en NEC (2-2) werd er gelijkgespeeld. In de beker werd er dan wel weer van PSV gewonnen met 1-0.

In deze wedstrijd kwam Feyenoord al gauw op 0-1 voorsprong. Het tweede schot op doel was al gelijk raak voor de ploeg van Arne Slot. Uit een vrije trap werd de bal breed gelegd voor Quinten Timber en die schoot hard op de linkerpaal, maar in de rebound stond Wieffer op de goede plek en kon de 0-1 binnentikken. AZ herstelde zich wel sterk na deze achterstand. Er werden veel kansen gecreëerd en er was veel scherpte aan Alkmaarse zijde. Alleen een doelpunt kwam er nog niet voor het team van Maarten Martens.

Voor Feyenoord was er ook nog een flinke aderlating in de eerste helft, want Justin Bijlow moest in tranen geblesseerd het veld verlaten. De doelman had last van zijn voet en ging erbij zitten en kon ook niet meer verder spelen. De international van Oranje heeft vaak met blessures te kampen gehad en was waarschijnlijk daarom emotioneel. Timon Wellenreuther kwam in het veld om de goalie te vervangen.

In de tweede helft werd er aan beide kanten weinig gecreëerd en ook beide spitsen konden niet tot scoren komen. Santiago Giménez en Vangelis Pavlidis waren beiden goed op weg om het record van Coen Dillen over te nemen met meest gescoorde doelpunten in het seizoen, maar vooral de Mexicaan is de laatste tijd erg uit vorm en kwam dus weer niet tot scoren. De spits van Feyenoord werd zelfs voortijdig naar de kant gehaald en baalde erg van zijn optreden.

In de slotfase kwam AZ niet meer tot grote kansen, ondanks het overwicht in de wedstrijd. Door deze overwinning loopt Feyenoord verder uit op de Alkmaarders en staat het nu op 46 punten. De ploeg van Martens blijft steken op 35 punten.